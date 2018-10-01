Андрей Хрипков: понимали, что выкладываться в матче нужно по полной

После матча 14 тура ФНЛ между "Нижним Новгородом" и "Зенитом-2" завершившимся победой хозяев 2:1 на наши вопросы ответил полузащитник хозяев Андрей Хрипков.- Мы играли с очень хорошим соперником, молодыми зенитовскими ребятами, которые пытаются попасть в основную команду. Играли в хороший футбол, особенно во втором тайме. В первом тайме было преимущество на нашей стороне, а во втором уже на стороне игроков "Зенита-2". Нам удалось забить быстрый гол, и как следствие мы довели матч до победы.- Да, мы настраивались на такую игру. Понимали, что играем против молодых ребят и выкладываться надо будет по полной. Плюс хотели показать, кто в доме хозяин. По этому столько жёлтых карточек. Но я не скажу, что игра была грубая. Предупреждения были больше за фолы за срыв атак. А как таковой грубой игры не было.- Установка была как всегда-играть раскрепощённо в свой футбол, в обороне повнимательней, впереди больше импровизации. В перерыве были небольшие тактические коррективы более внимательней играть в обороне. Можно даже попроще. А так всё как всегда-играть в свою игру, в свой футбол.С Андреем Хрипковым общался Миша-Пират.