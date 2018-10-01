Голевой угар в лучшей лиге мира. Обзор 14-го тура ФНЛ

39 голов было забито в этом туре ФНЛ - это почти четыре гола за матч. Если бы каждый раз во втором по значимости футбольном дивизионе страны была такая результативность, то можно было продавать права на трансляцию ФНЛ за миллионы долларов. О безумном туре рассказывает Александр Симбирский.Не самая обычная ситуация получилась с расписанием матчей - два ключевых поединка были вынесены на понедельник, в одном из них "Тамбову" удалось дома уверенно переиграть "Авангард", который к этому моменту тоже шел в числе лидеров ФНЛ. Команда из Курска имела минимальное количество моментов и всего один раз пробила в створ ворот Вавилина, но этого хватило для гола Федчука. Все бы хорошо, но "Тамбов" ответил тремя голами - отличились Чистяков, Себаи и Рыбин. Прилично отыграли также Кленкин (заработал пенальти) и Аппаев (должен был забивать четвертый гол, но залез в офсайд).Непонятно, что случилось с командой Баскакова в концовке игры с "Лучом", ведь до заключительной десятиминутки гости уверенно вели 2:0 после голов Шумских и Казаева. Но, судя по всему, томичи рано расслабились да и нельзя не отметить индивидуальное мастерство Александра Носова, который, конечно, не как Старридж положил мяч, но было очень близко к тому, что сделал игрок "Ливерпуля". "Томь" была будто обескуражена красивым голом в свои ворота и пропустила еще раз после стандарта. Эффектное спасение "Луча" отправило команду Баскакова на вторую строчку в таблице.Пока у основной команды кризис, "Спартак-2" исправно набирает очки в ФНЛ. На этот раз удался выезд в Саранск, и все решил гол... Конечно же, Владислава Пантелеева. Но это был не штрафной удар. Хотя тоже стандарт (угловой), только на этот раз Пантелеев был в роли принимающего. Спартаковец подхватил мяч на линии штрафной и мощно пробил мимо Кобзева. Этот удар принес "Спартаку-2" три очка и позволил остаться на третьем месте в таблице.Совсем недавно "Краснодар-2" лидировал в ФНЛ, но потом забуксовал, отдал в основную команду Сулейманова и пропустил всех конкурентов вперед. В этот раз соперник был удобным - Шалимов топит очередную команду, так что "Химки" вряд ли могли доставить хозяевам проблемы. Самое интересное, что из основы был подтянут обратно Сулейманов, и с ним в составе "Краснодар-2" просто разорвал соперника - на счету игрока 2 ассиста. Голами отметились Мацукатов, Катрич, Текучев и Халназаров. "Химки" ответили голами Филина и Козлова. К слову, не было в составе "Краснодара-2" гениального Уткина, но, как видим, это не помешало команде Пикущака одержать яркую победу.Вот это для ФНЛ редкость. Но как бы обе команды любят атакующий футбол, так что результат получился в какой-то степени закономерным. "Сочи" до этого матча попал в функциональную яму и растерял огромное количество очков, так что Точилин решил здорово встряхнуть команду. Вышло более чем годно - "Сочи" в бушующем темпе наскакивал на ворота "Чертаново" и к 67-й минуте вел уже со счетом 4:1. Потом удалился защитник хозяев Редькович (до этого он еще и в свои ворота забил), но "Чертаново" в меньшинстве сократил разрыв в счете. Однако "Сочи" ответил на эту дерзость двумя голами и оформил самый результативный матч тура и, возможно, сезона.Александр Побегалов на эмоциях подал в отставку, но потом передумал и остался на посту главного тренера "Шинника". Встряска не помогла - на выезде "Шинник" уступил "Тюмени", причем гости открыли счет первыми - после ошибки Обухова мяч влетел в сетку прямым ударом со стандарта. Потом случилось нечто странное - "Тюмень" за две минуты сумела забить два гола, но "Шинник" быстро счет сравнял. Во втором тайме гости вжались в свою штрафную, а тюменцы на характере продавили на 92-й минуте оборону команды Побегалова. Автором победного гола стал Артур Рябокобыленко.Воронежская команда в последних турах набрала отличный ход и сумела одержать несколько побед подряд, да и местные власти заговорили о том, что заинтересованы в успешном выступлении команды. Посмотрим, что из этого выйдет. Однако в Хабаровске сильнее оказалась команда Вадима Евсеева. В принципе, игра получилась равной - 4:3 по ударам в створ в пользу хозяев. На голы Секульски и Кабаева "Факел" ответил только голом Мануковского. Обе команды плотно сидят в середине турнирной таблицы."Нижний Новгород" победил "Зенит-2" со счетом 1:0, выздоравливающий "Армавир" сыграл результативную ничью с "Ротором" 2:2, а "Сибирь" дома обыграла "Балтику" со счетом 2:1. Совсем ничего не получается у калининградцев.