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В крови одного из игроков ПФЛ обнаружили допинг. Проводится расследование

Одна из проб, взятая сотрудниками антидопинговых служб в ходе соревновательного контроля в матче первенства ПФЛ, показала содержание запрещенных субстанций (триметазидин и мельдоний).

В настоящее время РУСАДА проводит расследование, по результатам которого будет вынесено наказание, сообщает официальный сайт РФС.

Футболист свою вину признал и оказывает максимальное содействие в проводимом расследовании.

По данным телеграм-канала "Мутко против", этим футболистом оказался Иван Ершов из "Псков 747".

Иван Ершов долгое время играл за тульский "Арсенал" и в 2014 году даже забил первый гол этой команды в премьер лиге.
Сегодня, 17:04
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№6 Написал: yuri спб (Сегодня, 17:59) #
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Свиноты опять коту минусы ставят?


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
№5 Написал: Смотрящий Москва (Сегодня, 17:56) #
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  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: нетрал
В ПЕРДИВЕ БЕЗ ЭТОГО НЕЛЬЗЯ ТАМ ПРОСТО МОЧАТ ДРУГ ДРУГА ПО НОГАМ ,ГОЛОВЕ ..


А во втордиве, о котором идёт речь?


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Говорю что думаю.
Думаю, что говорю.
Регистрация: 19.09.2011 [жалоба]
№4 Написал: нетрал (Сегодня, 17:47) #
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  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
В ПЕРДИВЕ БЕЗ ЭТОГО НЕЛЬЗЯ ТАМ ПРОСТО МОЧАТ ДРУГ ДРУГА ПО НОГАМ ,ГОЛОВЕ ..
Регистрация: 26.04.2017 [жалоба]
№3 Написал: yuri спб (Сегодня, 17:37) #
  • -2
  •  (2)

Кот накатил стакан. И сам и выпил.Если его поймают он не виноват. Мельдоний? -Вы что, метиловый спирт. Кота любили и били, он развратил всю эту шоблу. Все пели , кот улыбался.


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
№2 Написал: Lord Подольск-Москва-Тверь (Сегодня, 17:24) #
  • -3
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Болеет за:
ЦСКА
Ну счас Вада небось бухает на радостях. Наконец-то попались. И пофиг им что ПФЛ....
Регистрация: 11.07.2006 [жалоба]
№1 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 17:23) #
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online

Я думал Глушаков
Регистрация: 3.03.2007 [жалоба]
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