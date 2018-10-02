Футболист Ершов, попавшийся на допинге, временно отстранен от участия в матчах

Президент Олимп-ПФЛ Андрей Соколов заявил, что 39-летний защитник "Пскова-747" Иван Ершов временно отстранен от участия в соревнованиях второго дивизиона.- То, что у Ершова обнаружили допинг - это, конечно, очень плохо, - сказал Соколов. - Решение по его делу будет принято специальной комиссией антидопингового агенства, игрока, по всей видимости, накажут в соответствии с правилами. Единственное, что могу сказать - по всем действующим нормам Ершов временно отстранен от участия в соревнованиях.- Проверки осуществляются не лигами, а РУСАДА, поэтому проведение подобных мероприятий не в нашей компетенции.