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Футболист Ершов, попавшийся на допинге, временно отстранен от участия в матчах

Президент Олимп-ПФЛ Андрей Соколов заявил, что 39-летний защитник "Пскова-747" Иван Ершов временно отстранен от участия в соревнованиях второго дивизиона.

- То, что у Ершова обнаружили допинг - это, конечно, очень плохо, - сказал Соколов. - Решение по его делу будет принято специальной комиссией антидопингового агенства, игрока, по всей видимости, накажут в соответствии с правилами. Единственное, что могу сказать - по всем действующим нормам Ершов временно отстранен от участия в соревнованиях.

- Часто в ПФЛ проводятся допинг-тесты?

- Проверки осуществляются не лигами, а РУСАДА, поэтому проведение подобных мероприятий не в нашей компетенции.

"Спорт-Экспресс"
Сегодня, 18:28
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№1 Написал: Batman (Сегодня, 18:49) #
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Болеет за:
ЦСКА
Прямая дорога в спартак, к Еременкам. Торчок за 30 самый смак для них)
Регистрация: 23.09.2018 [жалоба]
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