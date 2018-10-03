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"Псков-747" пока не комментирует ситуацию с положительной допинг-пробой Ершова

Директор "Пскова-747" Алексей Севастьянов сообщил, что пока не получал никаких официальных документов по поводу ситуации с положительной допинг-пробой у игрока его команды Ивана Ершова.

"У меня пока никаких данных нет, я в Пскове, команда - в Москве. Когда футболисты вернутся, мы поговорим, все обсудим. Пока никакой информации нет", - сказал Севастьянов.

"Спорт-Экспресс"
Сегодня, 04:02
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