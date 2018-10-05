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Александр Григорян: жду "Тамбов" в премьер-лиге - у них очень грамотный руководитель

Бывший главный тренер "Луча", "Анжи" и хабаровского СКА Александр Григорян поделился мнением о лидере ФНЛ.

"Тамбов" - единственный клуб в ФНЛ, который действует профессионально и сверхразумно.

Я не знаком с руководителем "Тамбова" Худяковым, но в нем видна мудрость. Все действия, начиная с селекции, выбора тренера и заканчивая взаимоотношениями в коллективе, выдают в нем руководителя высокого полета.

Жду его команду в премьер-лиге!" - цитирует Григоряна Sportbox.
Теги: Григорян Тамбов
Сегодня, 11:57
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