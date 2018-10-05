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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
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Александр Григорян: жду "Тамбов" в премьер-лиге - у них очень грамотный руководитель
Бывший главный тренер "Луча", "Анжи" и хабаровского СКА Александр Григорян поделился мнением о лидере ФНЛ.
"Тамбов" - единственный клуб в ФНЛ, который действует профессионально и сверхразумно.
Я не знаком с руководителем "Тамбова" Худяковым, но в нем видна мудрость. Все действия, начиная с селекции, выбора тренера и заканчивая взаимоотношениями в коллективе, выдают в нем руководителя высокого полета.
Жду его команду в премьер-лиге!" - цитирует Григоряна Sportbox.
"Тамбов" - единственный клуб в ФНЛ, который действует профессионально и сверхразумно.
Я не знаком с руководителем "Тамбова" Худяковым, но в нем видна мудрость. Все действия, начиная с селекции, выбора тренера и заканчивая взаимоотношениями в коллективе, выдают в нем руководителя высокого полета.
Жду его команду в премьер-лиге!" - цитирует Григоряна Sportbox.
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