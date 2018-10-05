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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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"Строгино" попросило Черданцева поставить на победу "Ротора-2" в предстоящем матче
Клуб "Строгино", выступающий в ПФЛ-Центр, в преддверии матча с "Ротором-2" в своем твиттере обратился к комментатору Георгию Черданцеву.
Московский клуб попросил Черданцева в предстоящем матчем сделать ставку на победу волгоградцев. Напомним, ранее все 11 ставок Черданцева на еврокубковые матчи проиграли. Таким образом, "Строгино" надеется порадовать своих болельщиков и взять в матче три очка, если Черданцев поставит про них.
Московский клуб попросил Черданцева в предстоящем матчем сделать ставку на победу волгоградцев. Напомним, ранее все 11 ставок Черданцева на еврокубковые матчи проиграли. Таким образом, "Строгино" надеется порадовать своих болельщиков и взять в матче три очка, если Черданцев поставит про них.
Уважаемый @cherdantsev!— ФК Строгино (@FC_Strogino) October 5, 2018
Мы находимся сейчас в неприятном положении и уже не знаем, к кому обратиться. Последняя надежда на Вас.
Не могли бы Вы поставить на победу “Ротора-2” в завтрашнем матче? Нам очень нужны очки, а то стыдно уже болельщикам в глаза смотреть.
Заранее благодарим
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