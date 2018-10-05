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"Строгино" попросило Черданцева поставить на победу "Ротора-2" в предстоящем матче

Клуб "Строгино", выступающий в ПФЛ-Центр, в преддверии матча с "Ротором-2" в своем твиттере обратился к комментатору Георгию Черданцеву.

Московский клуб попросил Черданцева в предстоящем матчем сделать ставку на победу волгоградцев. Напомним, ранее все 11 ставок Черданцева на еврокубковые матчи проиграли. Таким образом, "Строгино" надеется порадовать своих болельщиков и взять в матче три очка, если Черданцев поставит про них.

Теги: Черданцев
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