"Строгино" попросило Черданцева поставить на победу "Ротора-2" в предстоящем матче

Уважаемый @cherdantsev!

Мы находимся сейчас в неприятном положении и уже не знаем, к кому обратиться. Последняя надежда на Вас.

Не могли бы Вы поставить на победу “Ротора-2” в завтрашнем матче? Нам очень нужны очки, а то стыдно уже болельщикам в глаза смотреть.

Заранее благодарим