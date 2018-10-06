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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
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Федерация футбола Украины: товарищеский матч с Россией возможен только после поединка с Марсом (18)
Федерация футбола Украины: товарищеский матч с Россией возможен только после поединка с Марсом (18)
Вчера, 23:37
"Торино" дома обыграл "Фрозиноне"
"Торино" дома обыграл "Фрозиноне"
Вчера, 23:28
"Вердер" одержал победу над "Вольфсбургом"
"Вердер" одержал победу над "Вольфсбургом"
"Томь" упустила победу над "Сибирью"
В матче 15-го тура Футбольной национальной лиги "Томь" принимала "Сибирь".
ФНЛ
15 тур
"Томь" – "Сибирь" 1:1
Гол: Лисинков, 73 - Васильев, 85
"Томь": Мелихов, Шумских, Тен, Клещенко, Зуйков, Кухарчук (Гвинейский, 89), Ставпец, Казаев, Калинский, Шалаев, Кузьмичев (Лисинков, 56)
"Сибирь": Цыган, Макаренко, Кушнирук (Полюткин, 13), Аравин, Смирнов, Парфинович (Рыжков, 53), Галыш, Азаров, Беляев (Киреенко, 77), Васильев, Коржунов
Предупреждения: Шалаев, 3, Галыш, 8, Калинский, 23, Полюткин, 45, Парфинович, 50, Мелихов, 80, Клещенко, 88
Удаления: Шалаев, 27
ФНЛ
15 тур
"Томь" – "Сибирь" 1:1
Гол: Лисинков, 73 - Васильев, 85
"Томь": Мелихов, Шумских, Тен, Клещенко, Зуйков, Кухарчук (Гвинейский, 89), Ставпец, Казаев, Калинский, Шалаев, Кузьмичев (Лисинков, 56)
"Сибирь": Цыган, Макаренко, Кушнирук (Полюткин, 13), Аравин, Смирнов, Парфинович (Рыжков, 53), Галыш, Азаров, Беляев (Киреенко, 77), Васильев, Коржунов
Предупреждения: Шалаев, 3, Галыш, 8, Калинский, 23, Полюткин, 45, Парфинович, 50, Мелихов, 80, Клещенко, 88
Удаления: Шалаев, 27
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