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"Томь" упустила победу над "Сибирью"

В матче 15-го тура Футбольной национальной лиги "Томь" принимала "Сибирь".

ФНЛ

15 тур

"Томь" – "Сибирь" 1:1

Гол: Лисинков, 73 - Васильев, 85

"Томь": Мелихов, Шумских, Тен, Клещенко, Зуйков, Кухарчук (Гвинейский, 89), Ставпец, Казаев, Калинский, Шалаев, Кузьмичев (Лисинков, 56)

"Сибирь": Цыган, Макаренко, Кушнирук (Полюткин, 13), Аравин, Смирнов, Парфинович (Рыжков, 53), Галыш, Азаров, Беляев (Киреенко, 77), Васильев, Коржунов

Предупреждения: Шалаев, 3, Галыш, 8, Калинский, 23, Полюткин, 45, Парфинович, 50, Мелихов, 80, Клещенко, 88

Удаления: Шалаев, 27
Теги: Томь Сибирь
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