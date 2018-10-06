Внезапный провал "Тамбова". Обзор 16-го тура ФНЛ.

Сразу три лидера ФНЛ потеряли очки в отчетном туре и дали шанс курскому "Авангарду" приблизиться к себе вплотную. После голевой феерии, которая случилась на прошлой неделе, как-то тяжело привыкать к привычному ритму лучшей лиги мира, но она не перестает быть дико интересной. Александр Симбирский - с обзором ФНЛ для"Шинник" в бездарном стиле в прошлом туре уступил на выезде "Тюмени", и после матча Александр Побегалов пояснил, что пытался своим заявлением об отставке встряхнуть команду. Видимо, пинг был слишком высоким, потому что эффект появился только сейчас - "Шинник" дома разгромил лидера ФНЛ, причем "Тамбов" впервые в сезоне проиграл на выезде. Combobreakers из Ярославля решили вопрос тремя голами - счет открыл Камилов, а еще два положил бессмертный Самодин. "Тамбов" допускал удивительные ошибки в обороне и расплатился за это сполна. Такое поражение, конечно, является жирным таким щелчком по носу, но благодаря осечкам конкурентов "Тамбов" продолжает лидировать в ФНЛ.Как это часто и бывает, смена тренера встряхнула команду. Вот и "Сибирь", в которую на три месяца (это длительность контракта) пришел Игорь Чугайнов, отобрала очки у "Томи" на выезде. Сибирское дерби выдалось нереально жарким - все основные события случились во втором тайме, но этого вполне хватило бы и на весь матч. "Томь" вышла вперед на 72-й минуте - Шумских после розыгрыша углового попал в штангу, а на добивании быстрее всех оказался Лисинков. По идее, "Томь" могла довести дело до минимальной победы, но голкипер Мелихов ошибся после дальнего удара Васильева, и мяч угодил в сетку. В самой концовке матча "Сибирь" навалилась на ворота "Томи" и могла забить, но Мелихов исправился за свой косяк. "Томь" потеряла очки, а вот новосибирская команда получила очень нужный для себя импульс.Так-то очки должен был потерять и "Авангард", но у гениального Романа Акбашева было свое мнение по этому поводу. Мощные ребята из "Чертаново" всеми силами пытались сдержать игрока "Авангарда", но уже в компенсированное время Акбашев убежал от Бартасевича и оформил победу для своей команды. До этого было еще два гола - тот же Акбашев открыл счет, но через минуту Глушенков сравнял. "Авангард" теперь от первого места отделяет всего два очка.Вроде ушел Непомнящий. Вроде команда начала набирать очки. Но снова приходится начинать все сначала - от амбиций старта сезона, понятное дело, не осталось вообще ничего, но даже преимущество по ходу матча "Балтика" не в состоянии удержать (на данный момент). В гости пожаловал "Нижний Новгород", который тоже забуксовал в последних турах и на 21-й минуте был закономерно пробит Таказовым. Но постепенно "Нижний Новгород" перехватил инициативу и сначала сравнял счет усилиями Симанова, а после перерыва вообще вышел вперед после гола Палиенко. "Балтика" имела отличные шансы хотя бы для того, чтобы сравнять счет, но голкипер Анисимов был на высоте и оформил несколько прекрасных сэйвов. "Балтика" продолжает барахтаться в зоне вылета."Краснодар-2" потерял свою стабильность и чередует поражения с победами. В этот раз было поражение - на выезде команда Пикущака уступила "Ротору". Причем команда из Волгограда выдала один из лучших матчей в сезоне - по ударам в створ вообще сформировался солидный перевес 6:2. Почему так получилось? Все просто - Сулейманов и Уткин снова оказались вне состава "Краснодара-2". А это самые креативные игроки команды. Единственный гол в этом матче был забит на 66-й минуте. Мяч в сетку ворот отправил Николаев. "Ротор" выбирается из зоны вылета, а "Краснодар-2" опускается уже на шестое место.Воронеж все-таки пал и уступил "Мордовии" со счетом 1:2. "Спартак-2" каким-то чудом не смог пробить "Тюмень" - в этом матче зафиксирована нулевая ничья. Еще одни нули скатали "Химки" и "СКА-Хабаровск". Зенит-2" сыграл вничью с "Армавиром" - 1:1. Ну и "Сочи" сумел спасти матч с "Лучом" - к 6-й минуте подопечные Точилина уступали 0:2, но до конца матча успели забить два гола и свести игру к очередному ничейному результату в этом туре.