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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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Вчера, 23:38
Внезапный провал "Тамбова". Обзор 16-го тура ФНЛ.
Внезапный провал "Тамбова". Обзор 16-го тура ФНЛ.
Вчера, 23:30
"Реал" не забил в четырех матчах подряд впервые за 33 года (3)
"Реал" не забил в четырех матчах подряд впервые за 33 года (3)
Вчера, 23:23
Дмитрий Парфенов: "Рубин" реализовал свой единственный угловой. У нас же была куча моментов, чтобы забить
Дмитрий Парфенов: "Рубин" реализовал свой единственный угловой. У нас же была куча моментов, чтобы забить
Вчера, 22:59
В матче третьего дивизиона чемпионата России был зафиксирован самый крупный счет в истории нашего футбола (видео) (5)
В матче третьего дивизиона чемпионата России был зафиксирован самый крупный счет в истории нашего футбола (видео) (5)
Вчера, 22:14
Курбан Бердыев: с нетерпением жду перерыва на матчи сборных - будем отрабатывать организацию и в обороне и в атаке
Курбан Бердыев: с нетерпением жду перерыва на матчи сборных - будем отрабатывать организацию и в обороне и в атаке
Вчера, 22:00
Команда, попросившая Черданцева прервать её безвыигрышную серию, победила. А у Георгия снова 4 проигрыша из 4 (9)
Команда, попросившая Черданцева прервать её безвыигрышную серию, победила. А у Георгия снова 4 проигрыша из 4 (9)
Вчера, 21:31
"Ювентус" одержал 8-ю победу в Серии А
"Ювентус" одержал 8-ю победу в Серии А
Вчера, 21:08
Николай Комличенко забил 11-й гол в 11 матчах чемпионата Чехии (1)
Николай Комличенко забил 11-й гол в 11 матчах чемпионата Чехии (1)
Вчера, 19:52
Карпин: газон сильно пострадал после концерта Басты - поле перед матчем красили в зеленый цвет (15)
Карпин: газон сильно пострадал после концерта Басты - поле перед матчем красили в зеленый цвет (15)
Вчера, 19:28
Структурные неудобства. Карпин проигрывает Федотову (3)
Структурные неудобства. Карпин проигрывает Федотову (3)
Вчера, 19:14
Руслан Пименов: думаю, "Локо" может победить красно-синих 1:0 или 2:1, хотя все плюсы на стороне ЦСКА (1)
Руслан Пименов: думаю, "Локо" может победить красно-синих 1:0 или 2:1, хотя все плюсы на стороне ЦСКА (1)
Вчера, 19:09
Миодраг Божович: горжусь собой. Вряд ли в мире есть тренер, который работал с 7 командами не своей страны (видео) (4)
Миодраг Божович: горжусь собой. Вряд ли в мире есть тренер, который работал с 7 командами не своей страны (видео) (4)
Вчера, 19:08
"Боруссия" Д вырвала победу на 96 минуте, "Шальке" в гостях обыграл "Фортуну" и другие результаты матчей бундеслиги
"Боруссия" Д вырвала победу на 96 минуте, "Шальке" в гостях обыграл "Фортуну" и другие результаты матчей бундеслиги
Вчера, 18:28
Сергей Рыжиков в одном матче от рекорда Вячеслава Малафеева (4)
Сергей Рыжиков в одном матче от рекорда Вячеслава Малафеева (4)
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"Оренбург" с боем увозит из Ростова 3 очка (19)
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Вчера, 17:17
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Андрей Канчельскис: никого ведь не интересует, что я не был пьян на тренировке, на барьерах не повисал (2)
Вчера, 17:05
Виталий Денисов: я не в том возрасте, чтобы отставка Тихонова повлияла на мою психологию
Виталий Денисов: я не в том возрасте, чтобы отставка Тихонова повлияла на мою психологию
Вчера, 16:51
Сергей Рыжиков: грустно, что Тихонов покинул "Крылья", но мы крупно проигрывали, и руководство сделало выводы
Сергей Рыжиков: грустно, что Тихонов покинул "Крылья", но мы крупно проигрывали, и руководство сделало выводы
Вчера, 16:44
Владимир Полуяхтов: с Божовичем еще не успел познакомиться. Возможно, я удивил его в игре за дубль
Владимир Полуяхтов: с Божовичем еще не успел познакомиться. Возможно, я удивил его в игре за дубль
Вчера, 16:32
Сергей Корниленко - об отставке Тихонова: сегодня ты в одной команде, а завтра - в другой. Такая профессия (1)
Сергей Корниленко - об отставке Тихонова: сегодня ты в одной команде, а завтра - в другой. Такая профессия (1)
Вчера, 16:25
Дмитрий Хохлов: об отставке я не задумываюсь (видео) (4)
Дмитрий Хохлов: об отставке я не задумываюсь (видео) (4)
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Диего Марадона назвал главных наркоманов Аргентины
Диего Марадона назвал главных наркоманов Аргентины
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Жена Погребняка была госпитализирована с нервным срывом (12)
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"Томь" упустила победу над "Сибирью"
"Томь" упустила победу над "Сибирью"
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Неймар - Смолову: Федор, мой друг, оставайся сильным (фото) (5)
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Еременко и Роша полетели со "Спартаком" в Красноярск (8)
Внезапный провал "Тамбова". Обзор 16-го тура ФНЛ.
Сразу три лидера ФНЛ потеряли очки в отчетном туре и дали шанс курскому "Авангарду" приблизиться к себе вплотную. После голевой феерии, которая случилась на прошлой неделе, как-то тяжело привыкать к привычному ритму лучшей лиги мира, но она не перестает быть дико интересной. Александр Симбирский - с обзором ФНЛ для Rusfootball.info
Встряска от Побегалова сработала со второй попытки
"Шинник" в бездарном стиле в прошлом туре уступил на выезде "Тюмени", и после матча Александр Побегалов пояснил, что пытался своим заявлением об отставке встряхнуть команду. Видимо, пинг был слишком высоким, потому что эффект появился только сейчас - "Шинник" дома разгромил лидера ФНЛ, причем "Тамбов" впервые в сезоне проиграл на выезде. Combobreakers из Ярославля решили вопрос тремя голами - счет открыл Камилов, а еще два положил бессмертный Самодин. "Тамбов" допускал удивительные ошибки в обороне и расплатился за это сполна. Такое поражение, конечно, является жирным таким щелчком по носу, но благодаря осечкам конкурентов "Тамбов" продолжает лидировать в ФНЛ.
Эффект Чугайнова
Как это часто и бывает, смена тренера встряхнула команду. Вот и "Сибирь", в которую на три месяца (это длительность контракта) пришел Игорь Чугайнов, отобрала очки у "Томи" на выезде. Сибирское дерби выдалось нереально жарким - все основные события случились во втором тайме, но этого вполне хватило бы и на весь матч. "Томь" вышла вперед на 72-й минуте - Шумских после розыгрыша углового попал в штангу, а на добивании быстрее всех оказался Лисинков. По идее, "Томь" могла довести дело до минимальной победы, но голкипер Мелихов ошибся после дальнего удара Васильева, и мяч угодил в сетку. В самой концовке матча "Сибирь" навалилась на ворота "Томи" и могла забить, но Мелихов исправился за свой косяк. "Томь" потеряла очки, а вот новосибирская команда получила очень нужный для себя импульс.
"Авангард" вырывает победу в концовке
Так-то очки должен был потерять и "Авангард", но у гениального Романа Акбашева было свое мнение по этому поводу. Мощные ребята из "Чертаново" всеми силами пытались сдержать игрока "Авангарда", но уже в компенсированное время Акбашев убежал от Бартасевича и оформил победу для своей команды. До этого было еще два гола - тот же Акбашев открыл счет, но через минуту Глушенков сравнял. "Авангард" теперь от первого места отделяет всего два очка.
"Балтика" продолжает веселить
Вроде ушел Непомнящий. Вроде команда начала набирать очки. Но снова приходится начинать все сначала - от амбиций старта сезона, понятное дело, не осталось вообще ничего, но даже преимущество по ходу матча "Балтика" не в состоянии удержать (на данный момент). В гости пожаловал "Нижний Новгород", который тоже забуксовал в последних турах и на 21-й минуте был закономерно пробит Таказовым. Но постепенно "Нижний Новгород" перехватил инициативу и сначала сравнял счет усилиями Симанова, а после перерыва вообще вышел вперед после гола Палиенко. "Балтика" имела отличные шансы хотя бы для того, чтобы сравнять счет, но голкипер Анисимов был на высоте и оформил несколько прекрасных сэйвов. "Балтика" продолжает барахтаться в зоне вылета.
Новое восхождение "Ротора"
"Краснодар-2" потерял свою стабильность и чередует поражения с победами. В этот раз было поражение - на выезде команда Пикущака уступила "Ротору". Причем команда из Волгограда выдала один из лучших матчей в сезоне - по ударам в створ вообще сформировался солидный перевес 6:2. Почему так получилось? Все просто - Сулейманов и Уткин снова оказались вне состава "Краснодара-2". А это самые креативные игроки команды. Единственный гол в этом матче был забит на 66-й минуте. Мяч в сетку ворот отправил Николаев. "Ротор" выбирается из зоны вылета, а "Краснодар-2" опускается уже на шестое место.
Гибель серии "Факела" и другие матчи тура
Воронеж все-таки пал и уступил "Мордовии" со счетом 1:2. "Спартак-2" каким-то чудом не смог пробить "Тюмень" - в этом матче зафиксирована нулевая ничья. Еще одни нули скатали "Химки" и "СКА-Хабаровск". Зенит-2" сыграл вничью с "Армавиром" - 1:1. Ну и "Сочи" сумел спасти матч с "Лучом" - к 6-й минуте подопечные Точилина уступали 0:2, но до конца матча успели забить два гола и свести игру к очередному ничейному результату в этом туре.
Александр Симбирский, Rusfootball.info
Встряска от Побегалова сработала со второй попытки
"Шинник" в бездарном стиле в прошлом туре уступил на выезде "Тюмени", и после матча Александр Побегалов пояснил, что пытался своим заявлением об отставке встряхнуть команду. Видимо, пинг был слишком высоким, потому что эффект появился только сейчас - "Шинник" дома разгромил лидера ФНЛ, причем "Тамбов" впервые в сезоне проиграл на выезде. Combobreakers из Ярославля решили вопрос тремя голами - счет открыл Камилов, а еще два положил бессмертный Самодин. "Тамбов" допускал удивительные ошибки в обороне и расплатился за это сполна. Такое поражение, конечно, является жирным таким щелчком по носу, но благодаря осечкам конкурентов "Тамбов" продолжает лидировать в ФНЛ.
Эффект Чугайнова
Как это часто и бывает, смена тренера встряхнула команду. Вот и "Сибирь", в которую на три месяца (это длительность контракта) пришел Игорь Чугайнов, отобрала очки у "Томи" на выезде. Сибирское дерби выдалось нереально жарким - все основные события случились во втором тайме, но этого вполне хватило бы и на весь матч. "Томь" вышла вперед на 72-й минуте - Шумских после розыгрыша углового попал в штангу, а на добивании быстрее всех оказался Лисинков. По идее, "Томь" могла довести дело до минимальной победы, но голкипер Мелихов ошибся после дальнего удара Васильева, и мяч угодил в сетку. В самой концовке матча "Сибирь" навалилась на ворота "Томи" и могла забить, но Мелихов исправился за свой косяк. "Томь" потеряла очки, а вот новосибирская команда получила очень нужный для себя импульс.
"Авангард" вырывает победу в концовке
Так-то очки должен был потерять и "Авангард", но у гениального Романа Акбашева было свое мнение по этому поводу. Мощные ребята из "Чертаново" всеми силами пытались сдержать игрока "Авангарда", но уже в компенсированное время Акбашев убежал от Бартасевича и оформил победу для своей команды. До этого было еще два гола - тот же Акбашев открыл счет, но через минуту Глушенков сравнял. "Авангард" теперь от первого места отделяет всего два очка.
"Балтика" продолжает веселить
Вроде ушел Непомнящий. Вроде команда начала набирать очки. Но снова приходится начинать все сначала - от амбиций старта сезона, понятное дело, не осталось вообще ничего, но даже преимущество по ходу матча "Балтика" не в состоянии удержать (на данный момент). В гости пожаловал "Нижний Новгород", который тоже забуксовал в последних турах и на 21-й минуте был закономерно пробит Таказовым. Но постепенно "Нижний Новгород" перехватил инициативу и сначала сравнял счет усилиями Симанова, а после перерыва вообще вышел вперед после гола Палиенко. "Балтика" имела отличные шансы хотя бы для того, чтобы сравнять счет, но голкипер Анисимов был на высоте и оформил несколько прекрасных сэйвов. "Балтика" продолжает барахтаться в зоне вылета.
Новое восхождение "Ротора"
"Краснодар-2" потерял свою стабильность и чередует поражения с победами. В этот раз было поражение - на выезде команда Пикущака уступила "Ротору". Причем команда из Волгограда выдала один из лучших матчей в сезоне - по ударам в створ вообще сформировался солидный перевес 6:2. Почему так получилось? Все просто - Сулейманов и Уткин снова оказались вне состава "Краснодара-2". А это самые креативные игроки команды. Единственный гол в этом матче был забит на 66-й минуте. Мяч в сетку ворот отправил Николаев. "Ротор" выбирается из зоны вылета, а "Краснодар-2" опускается уже на шестое место.
Гибель серии "Факела" и другие матчи тура
Воронеж все-таки пал и уступил "Мордовии" со счетом 1:2. "Спартак-2" каким-то чудом не смог пробить "Тюмень" - в этом матче зафиксирована нулевая ничья. Еще одни нули скатали "Химки" и "СКА-Хабаровск". Зенит-2" сыграл вничью с "Армавиром" - 1:1. Ну и "Сочи" сумел спасти матч с "Лучом" - к 6-й минуте подопечные Точилина уступали 0:2, но до конца матча успели забить два гола и свести игру к очередному ничейному результату в этом туре.
Александр Симбирский, Rusfootball.info
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