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Президент "Торпедо": мы хотим вернуться в РПЛ как можно скорее

Президент московского "Торпедо" Елена Еленцева выразила уверенность, что клуб в скором будущем вернется в РПЛ.

"Наш основной акционер Роман Иванович Авдеев перед началом сезона поставил задачу выйти в ФНЛ. Сегодня в клубе созданы все условия, чтобы успешно решить поставленную задачу.

Также есть желание видеть "Торпедо" в РПЛ есть. Хочется увидеть наш клуб в высшем дивизионе как можно скорее. Я уверена в том, что "Торпедо" будет играть в российской Премьер-Лиге" – цитирует Еленцеву "Евро-футбол".

После 11 туров "Торпедо" лидирует в зоне "Центр" Профессиональной футбольной лиги.
Теги: Торпедо
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