Бойкот "Томи". Анонс 16-го тура ФНЛ

Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Популярные новости:
Опрос:
Как поступить с Кокориным и Мамаевым? (речь о футболе)
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
01:19
Евгений Бушманов: шансы на выход в финальную стадию чемпионата Европы полностью в наших руках (1)
Евгений Бушманов: шансы на выход в финальную стадию чемпионата Европы полностью в наших руках (1)
00:23
Евгений Дзичковский: надо ли закрывать Кокорина и Мамаева? А зачем закрывают за плакаты на митингах? Такова система (1)
Евгений Дзичковский: надо ли закрывать Кокорина и Мамаева? А зачем закрывают за плакаты на митингах? Такова система (1)
Вчера, 23:51
Алексей Герасименко: мне не понравилось высказывание Губерниева. Кого он считает быдлом? Романцева? Лобановского? Блохина? (2)
Алексей Герасименко: мне не понравилось высказывание Губерниева. Кого он считает быдлом? Романцева? Лобановского? Блохина? (2)
Вчера, 23:47
Рамзан Кадыров: при любом исходе уголовного дела "Ахмат" готов трудоустроить Кокорина и Мамаева (16)
Рамзан Кадыров: при любом исходе уголовного дела "Ахмат" готов трудоустроить Кокорина и Мамаева (16)
Вчера, 23:45
Сборная Хорватии сыграла вничью с Англией
Сборная Хорватии сыграла вничью с Англией
Вчера, 23:43
Бельгия обыграла Швейцарию благодаря дублю Лукаку
Бельгия обыграла Швейцарию благодаря дублю Лукаку
Вчера, 23:40
Австрия одержала победу над Северной Ирландией
Австрия одержала победу над Северной Ирландией
Вчера, 23:24
Правильно, что Кокорина и Мамаева арестовали. 2 месяца в «Бутырке» заставят их задуматься, а отстранять от футбола не надо (6)
Правильно, что Кокорина и Мамаева арестовали. 2 месяца в «Бутырке» заставят их задуматься, а отстранять от футбола не надо (6)
Вчера, 23:20
Федор Чалов: молодежная сборная России будет играть только на победу в матче с Австрией
Федор Чалов: молодежная сборная России будет играть только на победу в матче с Австрией
Вчера, 23:15
Бразилия обыграла Саудовскую Аравию в товарищеском матче (2)
Бразилия обыграла Саудовскую Аравию в товарищеском матче (2)
Вчера, 23:14
Дмитрий Селюк предположил, где Кокорин и Мамаев могут продолжить карьеру после выхода из СИЗО (11)
Дмитрий Селюк предположил, где Кокорин и Мамаев могут продолжить карьеру после выхода из СИЗО (11)
Вчера, 22:20
Игорь Коновалов: Аршавин мог "напихать" даже ветеран (7)
Игорь Коновалов: Аршавин мог "напихать" даже ветеран (7)
Вчера, 22:06
Сборная России поздравила Симоняна с днем рождения
Сборная России поздравила Симоняна с днем рождения
Вчера, 21:46
Георгиос Самарас завершил игровую карьеру в 33 года
Георгиос Самарас завершил игровую карьеру в 33 года
Вчера, 21:43
Бушманов взялся за голову: «армейская» троица и Бакаев разорвали Македонию. Черчесову пора обратить внимание? (3)
Бушманов взялся за голову: «армейская» троица и Бакаев разорвали Македонию. Черчесову пора обратить внимание? (3)
Вчера, 21:26
Сергей Шнуров опубликовал стихотворение о Кокорине и Мамаеве (28)
Сергей Шнуров опубликовал стихотворение о Кокорине и Мамаеве (28)
Вчера, 21:08
Хорватия - Англия: стартовые составы команд
Хорватия - Англия: стартовые составы команд
Вчера, 20:58
Молодежная сборная России разгромила македонцев (7)
Молодежная сборная России разгромила македонцев (7)
Вчера, 20:27
Бывший заключенный: Кокорин и Мамаев в тюрьме точно станут блатными и сразу получат доступ к общаку (29)
Бывший заключенный: Кокорин и Мамаев в тюрьме точно станут блатными и сразу получат доступ к общаку (29)
Вчера, 20:21
Изменено время начала матча ФНЛ "Луч" – "Авангард
Изменено время начала матча ФНЛ "Луч" – "Авангард
Вчера, 20:04
Кокорин и Мамаев пожаловались на недосып в "Бутырке" (14)
Кокорин и Мамаев пожаловались на недосып в "Бутырке" (14)
Вчера, 19:39
Сборная России прилетела в Сочи
Сборная России прилетела в Сочи
Вчера, 19:20
Валерий Карпин: вот из-за чего футболистики мучаются с невыспавшимся тренеришкой (видео) (9)
Валерий Карпин: вот из-за чего футболистики мучаются с невыспавшимся тренеришкой (видео) (9)
Вчера, 19:18
Антон Миранчук: жизнь - вещь, в которой очень легко оступиться (9)
Антон Миранчук: жизнь - вещь, в которой очень легко оступиться (9)
Вчера, 19:02
Палата РФС по разрешению споров не может определиться с датой заседания по Мамаеву - футболист не может принять в нем участие (5)
Палата РФС по разрешению споров не может определиться с датой заседания по Мамаеву - футболист не может принять в нем участие (5)
Вчера, 18:42
Суд арестовал еще одного фигуранта дела Кокорина и Мамаева (4)
Суд арестовал еще одного фигуранта дела Кокорина и Мамаева (4)
Вчера, 18:17
Евгений Кузнецов: оставлю мнение о Кокорине и Мамаеве при себе (3)
Евгений Кузнецов: оставлю мнение о Кокорине и Мамаеве при себе (3)
Вчера, 18:07
Алексей Ионов: сил на поле оставили достаточно много
Алексей Ионов: сил на поле оставили достаточно много
Вчера, 17:23
Миодраг Божович: в "Крыльях" очень хорошие условия для работы (1)
Миодраг Божович: в "Крыльях" очень хорошие условия для работы (1)
Вчера, 17:13
Сборная России вылетела в Сочи на матч с Турцией
Сборная России вылетела в Сочи на матч с Турцией
Вчера, 17:08
Валерий Рейнгольд: не дай бог столкнуться в темном переулке с Кокориным и Мамаевым. Это подонки, им не место в футболе (19)
Валерий Рейнгольд: не дай бог столкнуться в темном переулке с Кокориным и Мамаевым. Это подонки, им не место в футболе (19)
Вчера, 17:05
Эдгард Запашный - о поступке Мамаева и Кокорина: это даже не просто позор, а уродство. Два зажравшихся козла (9)
Эдгард Запашный - о поступке Мамаева и Кокорина: это даже не просто позор, а уродство. Два зажравшихся козла (9)
Вчера, 16:44
Павел Мамаев получил в "Бутырке" первую передачку (38)
Павел Мамаев получил в "Бутырке" первую передачку (38)
Вчера, 16:38
Александр Мостовой: мы еще живем чемпионатом мира, и атмосфера на стадионах все-таки отражается
Александр Мостовой: мы еще живем чемпионатом мира, и атмосфера на стадионах все-таки отражается
Вчера, 16:28
Алексей Смертин: пока рано делать выводы по Кокорину и Мамаеву (5)
Алексей Смертин: пока рано делать выводы по Кокорину и Мамаеву (5)
Бойкот "Томи". Анонс 16-го тура ФНЛ
В субботу состоится 16-й тур ФНЛ. Rusfootball.info представляет самые интересные встречи выходных.
Перенос «Луча»
В 16-ом туре должен был состояться самый ранний матч этого сезона в ФНЛ. В 7 часов утра по московскому времени должны были играть «Луч» и «Авангард», но из-за задержки прилета курян встречу перенесли на 6 часов. У хозяев в последнее время случился какой-то программный сбой. До этого коллектив из Владивостока был лучшей оборонительной командой и при этом забивал по праздникам. Но две крайние встречи завершились со счетом 2:2, что дает надежду на интересный матч с одним из лидеров нынешнего первенства.
Долги в Томске
Годы идут, а в Томске ничего не меняется. Еще недавно главный тренер Василий Баскаков рассказывал, что футболисты терпимо относятся к задержкам по зарплате, как вдруг перед матчем с «Сочи» появилась информация, что футболисты намерены прекратить тренироваться, если не выплатят зарплату. Подобный фон может негативно сказаться на игре, хотя томичи идут пока в лидерах. А вот в Сочи с деньгами полный порядок, а с результатами дела обстоят хуже. Бывшие петербуржцы все никак не могут наладить стабильность, от этого места только в середине таблицы. Стоит отметить, что Томск дома пока проиграл только Нижнему Новогороду.
10 лет дружбы
Неделю назад случился пока главный матч этого года в РПЛ: Зенит – Краснодар. После этой встречи случилось торжество, о котором знает теперь вся Россия. Павлу Мамаеву и Александру Кокорину не удастся сыграть еще раз. Штрафы от клуба опередил заключение в Бутырку. А вот молодежь лидеров Премьер-лиги сразится в ФНЛ. Молодые питерцы продолжают отчаянную погоню за 19 местов, вот только отрыв все больше и больше. Краснодар-2 уже встречался с другим дублем – спартаковским. И вышло разгромное поражение. Получится ли у петербуржцев повторить успех принципиальных соперников.
Беспроигрышная серия «Ротора»
Много критики льется в адрес «Ротора», который жестко буксовал на старте, но нужно заметить, что с горем-пополам у «Ротора» накопилось уже семь игр без поражений. Большая часть из них, конечно, ничьи. Продлить серию есть все шансы. Хабаровский СКА при Вадиме Евсееве не очень успешно выступает: 8 игр – 1 победа. Не тот показатель, на который рассчитывало руководство, когда приглашало его вместо Сергеи Передни.
Матч тура
Главная сенсация прошлого тура – разгром «Тамбова» в Ярославле. Реабилитироваться лидерам сезона предстоит дома со «Спартаком-2». Эти команды встречаются уже в лиге пятый раз. И так вышло, что до этого все игры оставались за Тамбовом. Вряд ли будут чудеса в эту субботу, так как несколько игроков «Спартака» отлучились на игры молодежных команд. У хозяев же подобных проблем быть не может в связи с тем, что в команде много опытных игроков.
16-й тур
Перенос «Луча»
В 16-ом туре должен был состояться самый ранний матч этого сезона в ФНЛ. В 7 часов утра по московскому времени должны были играть «Луч» и «Авангард», но из-за задержки прилета курян встречу перенесли на 6 часов. У хозяев в последнее время случился какой-то программный сбой. До этого коллектив из Владивостока был лучшей оборонительной командой и при этом забивал по праздникам. Но две крайние встречи завершились со счетом 2:2, что дает надежду на интересный матч с одним из лидеров нынешнего первенства.
Долги в Томске
Годы идут, а в Томске ничего не меняется. Еще недавно главный тренер Василий Баскаков рассказывал, что футболисты терпимо относятся к задержкам по зарплате, как вдруг перед матчем с «Сочи» появилась информация, что футболисты намерены прекратить тренироваться, если не выплатят зарплату. Подобный фон может негативно сказаться на игре, хотя томичи идут пока в лидерах. А вот в Сочи с деньгами полный порядок, а с результатами дела обстоят хуже. Бывшие петербуржцы все никак не могут наладить стабильность, от этого места только в середине таблицы. Стоит отметить, что Томск дома пока проиграл только Нижнему Новогороду.
10 лет дружбы
Неделю назад случился пока главный матч этого года в РПЛ: Зенит – Краснодар. После этой встречи случилось торжество, о котором знает теперь вся Россия. Павлу Мамаеву и Александру Кокорину не удастся сыграть еще раз. Штрафы от клуба опередил заключение в Бутырку. А вот молодежь лидеров Премьер-лиги сразится в ФНЛ. Молодые питерцы продолжают отчаянную погоню за 19 местов, вот только отрыв все больше и больше. Краснодар-2 уже встречался с другим дублем – спартаковским. И вышло разгромное поражение. Получится ли у петербуржцев повторить успех принципиальных соперников.
Беспроигрышная серия «Ротора»
Много критики льется в адрес «Ротора», который жестко буксовал на старте, но нужно заметить, что с горем-пополам у «Ротора» накопилось уже семь игр без поражений. Большая часть из них, конечно, ничьи. Продлить серию есть все шансы. Хабаровский СКА при Вадиме Евсееве не очень успешно выступает: 8 игр – 1 победа. Не тот показатель, на который рассчитывало руководство, когда приглашало его вместо Сергеи Передни.
Матч тура
Главная сенсация прошлого тура – разгром «Тамбова» в Ярославле. Реабилитироваться лидерам сезона предстоит дома со «Спартаком-2». Эти команды встречаются уже в лиге пятый раз. И так вышло, что до этого все игры оставались за Тамбовом. Вряд ли будут чудеса в эту субботу, так как несколько игроков «Спартака» отлучились на игры молодежных команд. У хозяев же подобных проблем быть не может в связи с тем, что в команде много опытных игроков.
16-й тур
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.