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Бойкот "Томи". Анонс 16-го тура ФНЛ

В субботу состоится 16-й тур ФНЛ. Rusfootball.info представляет самые интересные встречи выходных.












Перенос «Луча»

В 16-ом туре должен был состояться самый ранний матч этого сезона в ФНЛ. В 7 часов утра по московскому времени должны были играть «Луч» и «Авангард», но из-за задержки прилета курян встречу перенесли на 6 часов. У хозяев в последнее время случился какой-то программный сбой. До этого коллектив из Владивостока был лучшей оборонительной командой и при этом забивал по праздникам. Но две крайние встречи завершились со счетом 2:2, что дает надежду на интересный матч с одним из лидеров нынешнего первенства.

Долги в Томске

Годы идут, а в Томске ничего не меняется. Еще недавно главный тренер Василий Баскаков рассказывал, что футболисты терпимо относятся к задержкам по зарплате, как вдруг перед матчем с «Сочи» появилась информация, что футболисты намерены прекратить тренироваться, если не выплатят зарплату. Подобный фон может негативно сказаться на игре, хотя томичи идут пока в лидерах. А вот в Сочи с деньгами полный порядок, а с результатами дела обстоят хуже. Бывшие петербуржцы все никак не могут наладить стабильность, от этого места только в середине таблицы. Стоит отметить, что Томск дома пока проиграл только Нижнему Новогороду.

10 лет дружбы

Неделю назад случился пока главный матч этого года в РПЛ: ЗенитКраснодар. После этой встречи случилось торжество, о котором знает теперь вся Россия. Павлу Мамаеву и Александру Кокорину не удастся сыграть еще раз. Штрафы от клуба опередил заключение в Бутырку. А вот молодежь лидеров Премьер-лиги сразится в ФНЛ. Молодые питерцы продолжают отчаянную погоню за 19 местов, вот только отрыв все больше и больше. Краснодар-2 уже встречался с другим дублем – спартаковским. И вышло разгромное поражение. Получится ли у петербуржцев повторить успех принципиальных соперников.

Беспроигрышная серия «Ротора»

Много критики льется в адрес «Ротора», который жестко буксовал на старте, но нужно заметить, что с горем-пополам у «Ротора» накопилось уже семь игр без поражений. Большая часть из них, конечно, ничьи. Продлить серию есть все шансы. Хабаровский СКА при Вадиме Евсееве не очень успешно выступает: 8 игр – 1 победа. Не тот показатель, на который рассчитывало руководство, когда приглашало его вместо Сергеи Передни.

Матч тура

Главная сенсация прошлого тура – разгром «Тамбова» в Ярославле. Реабилитироваться лидерам сезона предстоит дома со «Спартаком-2». Эти команды встречаются уже в лиге пятый раз. И так вышло, что до этого все игры оставались за Тамбовом. Вряд ли будут чудеса в эту субботу, так как несколько игроков «Спартака» отлучились на игры молодежных команд. У хозяев же подобных проблем быть не может в связи с тем, что в команде много опытных игроков.

16-й тур

Сегодня, 02:11
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