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"Тамбов" нанес поражение "Спартаку-2"

"Спартак-2" уступил "Тамбову" в матче 16-го тура ФНЛ (0:2).

ФНЛ

16 тур

"Тамбов" – "Спартак-2" 2:0

Голы: Рагулькин, 83, Себай, 90+3

"Тамбов": Смирнов, Чистяков, Шляков, Рыбин, Овсиенко, Муйва (Шевчук, 62), Килин, Чуперка, Чернышов, Клёнкин (Рагулькин, 83), Себай

"Спартак-2": Терёшкин, Воропае, Мамин, Миронов, Гапонов, Бакалюк (Мазуров, 87), Бакаев, Тюнин, Рудковский, Полубояринов, Руденко

Предупреждения: Рыбин, 85, Себай, 87
Теги: Тамбов Спартак-2
Сегодня, 16:36
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#2  winter  Великий Новгород (Сегодня, 16:47)
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  •  (3)

Цитата: RenarTickle
Ну и ну... Нашли же, кому проигрывать...

Ага ,лидеру ФНЛ)
Регистрация: 14.04.2016 [жалоба]
#1  RenarTickle  Москва (Сегодня, 16:45)
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Ну и ну... Нашли же, кому проигрывать...
Регистрация: 2.08.2013 [жалоба]
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