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"Шинник" с минимальным счетом обыграл "Чертаново"

"Шинник" с минимальным счетом обыграл "Чертаново" (1:0) в матче 16-го тура ФНЛ.

ФНЛ

16 тур

"Чертаново" – "Шинник" 0:1

Голы: Камилов, 55 (пен.)

"Чертаново": Радионов, Бартасевич, Редькович, Паршиков (Тюменцев, 76), Солдатенков, Глушенков (Майрович, 86), Горшков, Ежов (Герчиков, 90+3), Цыпченко, Сарвели, Зиньковский

"Шинник": Яшин, Самошников, Цховребов, Первушин, Покидышев (Иванов, 46), Стешин (Нарылков, 35), Деобальд (Никулин, 64 (Алейников, 83)), Самойлов, Камилов, Кожемякин, Самодин

Предупреждения: Стешин, 30, Цыпченко, 33, Покидышев, 45+1, Зиньковский, 85
Теги: Шинник Чертаново
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