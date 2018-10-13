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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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16:14
Адвокат: если сокрытие денег подтвердится, Глушаков отправится к своим друзьям Кокорину и Мамаеву (26)
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13:16
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11:32
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10:43
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00:23
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Вчера, 23:51
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Алексей Герасименко: мне не понравилось высказывание Губерниева. Кого он считает быдлом? Романцева? Лобановского? Блохина? (10)
"Шинник" с минимальным счетом обыграл "Чертаново"
"Шинник" с минимальным счетом обыграл "Чертаново" (1:0) в матче 16-го тура ФНЛ.
ФНЛ
16 тур
"Чертаново" – "Шинник" 0:1
Голы: Камилов, 55 (пен.)
"Чертаново": Радионов, Бартасевич, Редькович, Паршиков (Тюменцев, 76), Солдатенков, Глушенков (Майрович, 86), Горшков, Ежов (Герчиков, 90+3), Цыпченко, Сарвели, Зиньковский
"Шинник": Яшин, Самошников, Цховребов, Первушин, Покидышев (Иванов, 46), Стешин (Нарылков, 35), Деобальд (Никулин, 64 (Алейников, 83)), Самойлов, Камилов, Кожемякин, Самодин
Предупреждения: Стешин, 30, Цыпченко, 33, Покидышев, 45+1, Зиньковский, 85
ФНЛ
16 тур
"Чертаново" – "Шинник" 0:1
Голы: Камилов, 55 (пен.)
"Чертаново": Радионов, Бартасевич, Редькович, Паршиков (Тюменцев, 76), Солдатенков, Глушенков (Майрович, 86), Горшков, Ежов (Герчиков, 90+3), Цыпченко, Сарвели, Зиньковский
"Шинник": Яшин, Самошников, Цховребов, Первушин, Покидышев (Иванов, 46), Стешин (Нарылков, 35), Деобальд (Никулин, 64 (Алейников, 83)), Самойлов, Камилов, Кожемякин, Самодин
Предупреждения: Стешин, 30, Цыпченко, 33, Покидышев, 45+1, Зиньковский, 85
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