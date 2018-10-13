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"Зенит-2" уступил "Краснодару-2" и остался на последнем месте

"Зенит-2" проиграл "Краснодару-2" в матче ФНЛ (1:2).

После 16 туров "Зенит-2" занимает последнее место, "Краснодар-2" - пятое.

ФНЛ

16 тур

"Краснодар-2" – "Зенит-2" 2:1

Голы: Мацукатов, 63 (пен.), Игнатьев, 86, Казаков, 90+1

[62b]"Краснодар-2"[/b]: Адамов, Бочко (Парадин, 79), Таранов, Голубев, Шишкин, Марков, Григорян (Рзаев, 86), Текучёв (Уткин, 62), Мацукатов, Сулейманов, Онугха (Игнатьев, 62)

"Зенит-2": Кизеев, Скроботов (Казаков, 72), Рукас, Пенчиков, Бугриев, Капленко (Иванов, 61), Богаев, Мусаев, Камышев (Сергеев, 81), Прудников, Макеев (Синяк, 46)

Предупреждения: Бугриев, 2, Мусаев, 16, Скроботов, 34, Рукас, 85, Сулейманов, 90+2
Теги: Зенит-2 Краснодар-2
Сегодня, 17:04
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#4  Туман88   (Сегодня, 17:29)
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online

Spartacus1971,
так там на болотах.. флюгеры-глоры через одного..
Регистрация: 10.04.2018 [жалоба]
#3  Lord_Vik  Москва (Сегодня, 17:22)
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Болеет за:
«Спартак»
Знаменитая питерская школа развития детского и молодежного футбола
Регистрация: 22.09.2007 [жалоба]
#2  Spartacus1971   (Сегодня, 17:15)
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Болеет за:
«Спартак»
Saveger,

Ты точно бомж,как можно называть свой клуб говном?
Регистрация: 12.02.2013 [жалоба]
#1  Saveger  СПб (Сегодня, 17:11)
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online
Болеет за:
«Зенит»
говно какое-то этот Зенит-2... нах его содержат вообще?


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Чё вы все гоните на Зенит? Хороший же клуб
Регистрация: 16.03.2010 [жалоба]
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