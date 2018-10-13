Директор "Томи": мы знали об акции футболистов, пытались ее предотвратить

Спортивный директор "Томи" Игорь Кудряшов рассказал о поступке футболистов команды, которые сегодня бойкотировали начало встречи 16-го тура ОЛИМП-ФНЛ с "Сочи", выйдя на поле с опозданием на шесть минут. Таким образом они выразили протест в связи с задержками по выплате зарплат. При этом игроки вышли на матч в майках с надписью "Томь" – результат за бесплатно".– Мы знали о готовящихся планах футболистов, в начале недели они нас предупредили, и мы хотели это предотвратить, – отметил Кудряшов. – И руководство клуба общалось с игроками, и тренерский штаб. Но к сожалению, наши слова не были услышаны. Но ребята задержались лишь на три минуты. Просто судьи проверяли еще экипировку, и все затянулось дольше.– Да, мы просили ребят, чтобы нас лишний раз не штрафовали. Даже сегодня пытались успокоить как-то ситуацию, предупредили лигу о задержке начала игры. У нас не было телетрансляции в эфире, она велась через Яндекс.– Пока сложно сказать, это вопрос не ко мне.