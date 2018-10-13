Ян Казаев: надеемся, что руководство Томской области нас услышит!

Полузащитник Ян Казаев, ставший автором победного гола "Томи" в матче 16 тура ФНЛ с "Сочи" (1:0), рассказал о ситуации в команде, устроившей акцию протеста перед началом встречи.– Да, согласен. В основном была борьба, футбола как такового мало. Проявили характер, вырвали три очка. Где-то и повезло. Забили с углового. Дима Тихий пробил, мяч ко мне мяч удачно отскочил.– Конечно, надеемся, что ситуация исправится. Мы защищаем честь Томска, причем достойно. Камень в нас никто не бросит. Хочется верить, что руководство области нас услышит!– Оно не хотело, чтобы мы проводили эту акцию. Но мы предупредили о ней заранее. Решение зрело еще с лета. Нам обещали закрыть долги в августе. Потом – в сентябре. Но воз и ныне там… Мы хотим играть, побеждать, но ситуация ненормальная.