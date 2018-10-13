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"Балтика" вырвала ничью в матче с "Армавиром"

ФНЛ

16 тур

"Армавир" – "Балтика" 2:2

Голы: Падерин, 9, Мирошниченко, 42, Григорьев, 87, Каленкович, 90+5

"Армавир": Руденок, Кутин, Мирошниченко, Гаджибеков, Безлихотнов, Поляков, Клопков, Романенко, Гурфов (Дышеков, 69), Падерин (Каюмов, 73 (Соловьёв, 89)), Синявский (Веркашанский, 77)

"Балтика": Лантратов, Тишкин (Крючков, 90), Магаль, Плиев, Буйволов, Каленкович, Таказов, Григорьев, Касаев (Шешуков, 67), Шаваев, Погребняк (Радунович, 67)

Предупреждения: Мирошниченко, 24, Буйволов, 26, Шаваев, 35, Тишкин, 40, Буйволов, 45+2, Гурфов, 52, Романенко, 71, Каленкович, 76, Мирошниченко, 86

Удаления: Буйволов, 45+2, Мирошниченко, 86
Теги: Балтика Армавир
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