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Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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"Балтика" вырвала ничью в матче с "Армавиром"
ФНЛ
16 тур
"Армавир" – "Балтика" 2:2
Голы: Падерин, 9, Мирошниченко, 42, Григорьев, 87, Каленкович, 90+5
"Армавир": Руденок, Кутин, Мирошниченко, Гаджибеков, Безлихотнов, Поляков, Клопков, Романенко, Гурфов (Дышеков, 69), Падерин (Каюмов, 73 (Соловьёв, 89)), Синявский (Веркашанский, 77)
"Балтика": Лантратов, Тишкин (Крючков, 90), Магаль, Плиев, Буйволов, Каленкович, Таказов, Григорьев, Касаев (Шешуков, 67), Шаваев, Погребняк (Радунович, 67)
Предупреждения: Мирошниченко, 24, Буйволов, 26, Шаваев, 35, Тишкин, 40, Буйволов, 45+2, Гурфов, 52, Романенко, 71, Каленкович, 76, Мирошниченко, 86
Удаления: Буйволов, 45+2, Мирошниченко, 86
16 тур
"Армавир" – "Балтика" 2:2
Голы: Падерин, 9, Мирошниченко, 42, Григорьев, 87, Каленкович, 90+5
"Армавир": Руденок, Кутин, Мирошниченко, Гаджибеков, Безлихотнов, Поляков, Клопков, Романенко, Гурфов (Дышеков, 69), Падерин (Каюмов, 73 (Соловьёв, 89)), Синявский (Веркашанский, 77)
"Балтика": Лантратов, Тишкин (Крючков, 90), Магаль, Плиев, Буйволов, Каленкович, Таказов, Григорьев, Касаев (Шешуков, 67), Шаваев, Погребняк (Радунович, 67)
Предупреждения: Мирошниченко, 24, Буйволов, 26, Шаваев, 35, Тишкин, 40, Буйволов, 45+2, Гурфов, 52, Романенко, 71, Каленкович, 76, Мирошниченко, 86
Удаления: Буйволов, 45+2, Мирошниченко, 86
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