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Гендиректор "Томи": долги у клуба есть, но сейчас все спокойнее, чем два года назад
"Томь" испытывает финансовые трудности из-за долгов, накопившихся за время выступления команды в РФПЛ в сезоне-2016/17, но ситуация не критичная, заявила генеральный директор томского клуба Татьяна Смирнова.
Ранее в субботу генеральный директор Общероссийского профессионального союза футболистов (ОПСФ) Александр Зотов заявил РИА Новости, что в "Томи" тяжелая финансовая ситуация и профсоюз держит ситуацию на контроле.
"Долги у клуба есть, но ситуация не такая болезненная. Не секрет, что "Томь" не первый год испытывает финансовые трудности в связи с участием в премьер-лиге, но сейчас все намного спокойнее, чем в сезоне-2016/17. Деньги от спонсора поступили, и мы обязаны закрывать старые долги. Поэтому ситуация и сложная. Этой суммы достаточно для выступления в ФНЛ, но прошлые долги мешают полностью обрести финансовую стабильность", - цитирует Смирнову "Р-Спорт".
Ранее в субботу генеральный директор Общероссийского профессионального союза футболистов (ОПСФ) Александр Зотов заявил РИА Новости, что в "Томи" тяжелая финансовая ситуация и профсоюз держит ситуацию на контроле.
"Долги у клуба есть, но ситуация не такая болезненная. Не секрет, что "Томь" не первый год испытывает финансовые трудности в связи с участием в премьер-лиге, но сейчас все намного спокойнее, чем в сезоне-2016/17. Деньги от спонсора поступили, и мы обязаны закрывать старые долги. Поэтому ситуация и сложная. Этой суммы достаточно для выступления в ФНЛ, но прошлые долги мешают полностью обрести финансовую стабильность", - цитирует Смирнову "Р-Спорт".
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