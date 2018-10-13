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Капитан "Томи": о бойкоте матчей пока речь не идет, но веры в слова уже нет

Капитан "Томи" Сергей Зуйков рассказал о финансовой ситуации в клубе.

"Перед нами долги по премиальным за весь прошлый сезон. Примерно четыре месяца не платят заработную плату. Поэтому и решили провести такую акцию, задержав немного матч и выйдя в специально заготовленных футболках. В клубе сначала сказали, что первую половину выплатят 15 августа, а вторую — ровно через месяц. В итоге все сроки давно прошли, а руководство молчит. Губернатор области (Сергей Жвачкин) обещал в октябре, но никакой конкретной информации больше нет. У ребят уже нет веры в слова… А ведь задолженности не только перед нами, но и перед административным штабом, персоналом… Думаю, и в октябре ничего не будет. Поэтому решили привлечь к себе немного внимания. Может, вышестоящее руководство увидит.

В профсоюз футболистов по этому поводу пока не обращались. А в дальнейшем все может быть, посмотрим. Может, после нашей акции все же найдут деньги, и тогда не придется.

О бойкоте матчей пока речь не идет. Мы идем на первом месте, все хотят играть, побеждать — только это останавливает. Мы очень любим футбол, каждый из нас. Плюс коллектив у нас сложился отличный. Игроки качественные, отношения прекрасные — вот и весь секрет успеха. Даже несмотря на отсутствие денег.

У "Анжи" настолько нет денег, что молодежные команды добираются на матчи на автобусе, а основа всеми силами пытается поменяться кругами с соперниками, чтобы не платить за перелет? У нас, слава богу, не все так плохо. В этом плане без проблем. Проживанием, едой, перелетами мы обеспечены", - цитирует Зуйкова Sport24.
Теги: Томь
Вчера, 23:30
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