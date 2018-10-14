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Илья Кухарчук - о долгах в "Томи": сил терпеть уже просто нет

Один из самых опытных футболистов "Томи" полузащитник Илья Кухарчук прокомментировал победу над "Сочи" (1:0).

- Илья, с победой. Твой комментарий к прошедшему матчу.

- Спасибо. Получилась тяжёлая игра, но вопреки всему, что нас сейчас окружает в данный момент, мы смогли выйти и выиграть, и порадовать наших болельщиков. Поэтому, мы все очень довольны сегодняшним результатом.

- Между тем игра получалась достаточно вязкая, без особых голевых моментов. За счёт чего удалось победить «Сочи»?

- Победить удалось благодаря стандарту. Как в некоторых играх, сегодня нам помог именно стандарт. А ещё за счёт силы духа. За счёт того, что, не смотря ни на, что мы продолжаем биться и играть, не смотря ни на что. Не смотря на наше тяжёлое финансовое положение. И спасибо всем ребятам за эту победу. И всем людям, которые были рядом, тренерскому штабу. И самое главное болельщикам, которые очень надеюсь, нас понимают, и будут поддерживать и в дальнейшем.

- Вы устроили акцию перед началом матча. Расскажи, как пришли к ней и была ли уже какая-то реакция на неё?

- Дошли до этой акции потому, что задержки по зарплате уже четыре месяца плюс премиальные за прошлый год. Сил терпеть уже просто нет. И эта акция это только начало всех наших задумок.

Rusfootball.info
Теги: Кухарчук Томь
Сегодня, 20:17
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