Илья Кухарчук - о долгах в "Томи": сил терпеть уже просто нет

Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Популярные новости:
Опрос:
Как поступить с Кокориным и Мамаевым? (речь о футболе)
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
19:46
Александр Шикунов - о задержании Тигиева: cкоро во всех командах РПЛ проявятся подобные инциденты (2)
Александр Шикунов - о задержании Тигиева: cкоро во всех командах РПЛ проявятся подобные инциденты (2)
19:21
Дичь от футболистов продолжается: один игрок "Крыльев" попался пьяным за рулём, другой – на наркотиках (3)
Дичь от футболистов продолжается: один игрок "Крыльев" попался пьяным за рулём, другой – на наркотиках (3)
19:14
Пресс-служба ГУ МВД по Самарской области: Тигиева проверят на наличие в организме амфетамина (1)
Пресс-служба ГУ МВД по Самарской области: Тигиева проверят на наличие в организме амфетамина (1)
17:04
Отец Мамаева: я извиняюсь за сына (9)
Отец Мамаева: я извиняюсь за сына (9)
16:33
Олег Флегонтов: пока не можем купить авиабилеты, чтобы долететь в Махачкалу на матч с ЦСКА (2)
Олег Флегонтов: пока не можем купить авиабилеты, чтобы долететь в Махачкалу на матч с ЦСКА (2)
15:18
ЦСКА поздравил Мусу с днем рождения (8)
ЦСКА поздравил Мусу с днем рождения (8)
14:24
Константин Генич: если сборная России правильно подойдёт к матчу с турками, то проблем у неё возникнуть не должно (1)
Константин Генич: если сборная России правильно подойдёт к матчу с турками, то проблем у неё возникнуть не должно (1)
13:49
Дмитрий Шляхтин – о скандале с Башкировым: если нет головы на плечах – будет работать в другом месте (2)
Дмитрий Шляхтин – о скандале с Башкировым: если нет головы на плечах – будет работать в другом месте (2)
Илья Кухарчук - о долгах в "Томи": сил терпеть уже просто нет
Один из самых опытных футболистов "Томи" полузащитник Илья Кухарчук прокомментировал победу над "Сочи" (1:0).
- Илья, с победой. Твой комментарий к прошедшему матчу.
- Спасибо. Получилась тяжёлая игра, но вопреки всему, что нас сейчас окружает в данный момент, мы смогли выйти и выиграть, и порадовать наших болельщиков. Поэтому, мы все очень довольны сегодняшним результатом.
- Между тем игра получалась достаточно вязкая, без особых голевых моментов. За счёт чего удалось победить «Сочи»?
- Победить удалось благодаря стандарту. Как в некоторых играх, сегодня нам помог именно стандарт. А ещё за счёт силы духа. За счёт того, что, не смотря ни на, что мы продолжаем биться и играть, не смотря ни на что. Не смотря на наше тяжёлое финансовое положение. И спасибо всем ребятам за эту победу. И всем людям, которые были рядом, тренерскому штабу. И самое главное болельщикам, которые очень надеюсь, нас понимают, и будут поддерживать и в дальнейшем.
- Вы устроили акцию перед началом матча. Расскажи, как пришли к ней и была ли уже какая-то реакция на неё?
- Дошли до этой акции потому, что задержки по зарплате уже четыре месяца плюс премиальные за прошлый год. Сил терпеть уже просто нет. И эта акция это только начало всех наших задумок.
Rusfootball.info
- Илья, с победой. Твой комментарий к прошедшему матчу.
- Спасибо. Получилась тяжёлая игра, но вопреки всему, что нас сейчас окружает в данный момент, мы смогли выйти и выиграть, и порадовать наших болельщиков. Поэтому, мы все очень довольны сегодняшним результатом.
- Между тем игра получалась достаточно вязкая, без особых голевых моментов. За счёт чего удалось победить «Сочи»?
- Победить удалось благодаря стандарту. Как в некоторых играх, сегодня нам помог именно стандарт. А ещё за счёт силы духа. За счёт того, что, не смотря ни на, что мы продолжаем биться и играть, не смотря ни на что. Не смотря на наше тяжёлое финансовое положение. И спасибо всем ребятам за эту победу. И всем людям, которые были рядом, тренерскому штабу. И самое главное болельщикам, которые очень надеюсь, нас понимают, и будут поддерживать и в дальнейшем.
- Вы устроили акцию перед началом матча. Расскажи, как пришли к ней и была ли уже какая-то реакция на неё?
- Дошли до этой акции потому, что задержки по зарплате уже четыре месяца плюс премиальные за прошлый год. Сил терпеть уже просто нет. И эта акция это только начало всех наших задумок.
Rusfootball.info
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.