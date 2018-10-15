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Гендиректор "Томи": долги перед игроками составляют всего 15 млн рублей

Генеральный директор "Томи" Татьяна Смирнова рассказала о финансовых проблемах клуба.

"Да, у нас есть задолженности, но, ситуация не такая болезненная, как была в сезоне-2016/17. Спонсоры свои обязательства по нынешнему году выполнили, деньги поступили. Этой суммы достаточно для выступления в ФНЛ, но мы обязаны закрывать и старые задолженности.

Сейчас долг перед футболистами – всего лишь около 15 миллионов рублей. Естественно, работа по финансовому решению проблемы ведется, но, к сожалению, это не так просто и быстро сделать", - сказала Смирнова.

СЭ
Теги: Томь
Сегодня, 11:53
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