Гендиректор "Томи": долги перед игроками составляют всего 15 млн рублей

Генеральный директор "Томи" Татьяна Смирнова рассказала о финансовых проблемах клуба."Да, у нас есть задолженности, но, ситуация не такая болезненная, как была в сезоне-2016/17. Спонсоры свои обязательства по нынешнему году выполнили, деньги поступили. Этой суммы достаточно для выступления в ФНЛ, но мы обязаны закрывать и старые задолженности.Сейчас долг перед футболистами – всего лишь около 15 миллионов рублей. Естественно, работа по финансовому решению проблемы ведется, но, к сожалению, это не так просто и быстро сделать", - сказала Смирнова.