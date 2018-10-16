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Футболисты "Балтики" готовы бойкотировать матчи из-за финансовых задолженностей

По информации источника, футболисты калининградской "Балтики", несмотря на заверения властей области, так и не получили свои зарплаты.

В последний раз руководство обратилось к команде после кубковой игры с "Локомотивом" 26 сентября. На встрече футболисты получили гарантии, что 2 октября начнутся выплаты, но до сих пор этого не произошло. Игроки готовы предпринять меры, но конкретных договорённостей пока нет.

"Балтика" после 16 туров находится в зоне вылета, занимая 17-е место в ФНЛ с 15 очками в активе.

Чемпионат
Теги: Балтика
Сегодня, 16:46
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#2  Сибирячок   (Сегодня, 17:14)
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Болеет за:
«Спартак»
Закончился ЧМ и наступило похмелье.
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
#1  Игорь футболист  г.Самара (Сегодня, 17:10)
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Крылья Сов»
А в ФНЛ никому не платят, да пусть хоть все бойкотируют. Один хрен все к развалу этой лиги идет.


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Не берегете вы себя Юрий Венидиктович, все о футболе России думаете.
Регистрация: 21.09.2010 [жалоба]
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