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Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Футболисты "Балтики" готовы бойкотировать матчи из-за финансовых задолженностей
По информации источника, футболисты калининградской "Балтики", несмотря на заверения властей области, так и не получили свои зарплаты.
В последний раз руководство обратилось к команде после кубковой игры с "Локомотивом" 26 сентября. На встрече футболисты получили гарантии, что 2 октября начнутся выплаты, но до сих пор этого не произошло. Игроки готовы предпринять меры, но конкретных договорённостей пока нет.
"Балтика" после 16 туров находится в зоне вылета, занимая 17-е место в ФНЛ с 15 очками в активе.
Чемпионат
В последний раз руководство обратилось к команде после кубковой игры с "Локомотивом" 26 сентября. На встрече футболисты получили гарантии, что 2 октября начнутся выплаты, но до сих пор этого не произошло. Игроки готовы предпринять меры, но конкретных договорённостей пока нет.
"Балтика" после 16 туров находится в зоне вылета, занимая 17-е место в ФНЛ с 15 очками в активе.
Чемпионат
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