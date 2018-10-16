Футболисты "Балтики" готовы бойкотировать матчи из-за финансовых задолженностей

По информации источника, футболисты калининградской "Балтики", несмотря на заверения властей области, так и не получили свои зарплаты.В последний раз руководство обратилось к команде после кубковой игры с "Локомотивом" 26 сентября. На встрече футболисты получили гарантии, что 2 октября начнутся выплаты, но до сих пор этого не произошло. Игроки готовы предпринять меры, но конкретных договорённостей пока нет."Балтика" после 16 туров находится в зоне вылета, занимая 17-е место в ФНЛ с 15 очками в активе.