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Полузащитник "Томи": нам пообещали, что в отпуск мы уйдём без долгов

После матча 17 тура первенства ФНЛ «Авангард» - «Томь» свой комментарий дал полузащитник томичей Илья Кухарчук.

Илья твой комментарий к прошедшему матчу.

И.К. Боевая игра получилась. 0:0 я думаю не самый приятный результат для болельщиков. Обе команды хотели выиграть матч. И у нас и у «Авангарда» были моменты. Но так сложилось, что 0:0. Я думаю закономерный результат. Хотя могли в первом тайме забить. И тогда всё могло быть по-другому.

Чего на твой взгляд не хватило «Томи» в этом матче?

И.К. Не хватило нам, наверное, реализации своих моментов.

Ничья в матче это потеря двух очков, или одно приобретённое?

И.К. Для нас однозначно потеря двух очков. Потому, что забей мы свой момент, всё могло бы сложиться по-другому.

Как обстоят в клубе дела с долгами после акции, которая прошла в прошлом туре?

И.К. После этой акции у нас была встреча капитана команды с заместителем губернатора Томской области. Нам пообещали, что в отпуск мы уйдём без долгов. И что в течении двух недель нам дадут по зарплате. Так что мы ждём и надеемся, что это правда, и так и будет.

С Ильёй Кухарчуком общался Миша-Пират.

Rusfootball.info
Теги: Авангард Томь Кухарчук
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