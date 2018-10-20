Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Популярные новости:
Опрос:
Как поступить с Кокориным и Мамаевым? (речь о футболе)
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
21:14
Адвокат Кирилла Кокорина: раз это Кокорины и есть общественный резонанс, суд решил: "Арестуем, не будем вникать"
Адвокат Кирилла Кокорина: раз это Кокорины и есть общественный резонанс, суд решил: "Арестуем, не будем вникать"
20:38
Директор "Енисея": доверие к тренерскому штабу Аленичева? Посмотрим, как сложатся следующие матчи, и будем принимать решение
Директор "Енисея": доверие к тренерскому штабу Аленичева? Посмотрим, как сложатся следующие матчи, и будем принимать решение
17:14
Анатолий Бышовец: мне кажется, сегодня у игроков нет спортивной цели, цели добиться невозможного (3)
Анатолий Бышовец: мне кажется, сегодня у игроков нет спортивной цели, цели добиться невозможного (3)
17:04
Жозе Моуринью в гневе чуть не подрался с тренером "Челси", который перед ним праздновал гол (видео) (4)
Жозе Моуринью в гневе чуть не подрался с тренером "Челси", который перед ним праздновал гол (видео) (4)
14:57
Костас Манолас: я был очень близок к переходу в "Зенит", но в контракте были какие-то рубли (6)
Костас Манолас: я был очень близок к переходу в "Зенит", но в контракте были какие-то рубли (6)
Полузащитник "Томи": нам пообещали, что в отпуск мы уйдём без долгов
После матча 17 тура первенства ФНЛ «Авангард» - «Томь» свой комментарий дал полузащитник томичей Илья Кухарчук.
Илья твой комментарий к прошедшему матчу.
И.К. Боевая игра получилась. 0:0 я думаю не самый приятный результат для болельщиков. Обе команды хотели выиграть матч. И у нас и у «Авангарда» были моменты. Но так сложилось, что 0:0. Я думаю закономерный результат. Хотя могли в первом тайме забить. И тогда всё могло быть по-другому.
Чего на твой взгляд не хватило «Томи» в этом матче?
И.К. Не хватило нам, наверное, реализации своих моментов.
Ничья в матче это потеря двух очков, или одно приобретённое?
И.К. Для нас однозначно потеря двух очков. Потому, что забей мы свой момент, всё могло бы сложиться по-другому.
Как обстоят в клубе дела с долгами после акции, которая прошла в прошлом туре?
И.К. После этой акции у нас была встреча капитана команды с заместителем губернатора Томской области. Нам пообещали, что в отпуск мы уйдём без долгов. И что в течении двух недель нам дадут по зарплате. Так что мы ждём и надеемся, что это правда, и так и будет.
С Ильёй Кухарчуком общался Миша-Пират.
Rusfootball.info
Илья твой комментарий к прошедшему матчу.
И.К. Боевая игра получилась. 0:0 я думаю не самый приятный результат для болельщиков. Обе команды хотели выиграть матч. И у нас и у «Авангарда» были моменты. Но так сложилось, что 0:0. Я думаю закономерный результат. Хотя могли в первом тайме забить. И тогда всё могло быть по-другому.
Чего на твой взгляд не хватило «Томи» в этом матче?
И.К. Не хватило нам, наверное, реализации своих моментов.
Ничья в матче это потеря двух очков, или одно приобретённое?
И.К. Для нас однозначно потеря двух очков. Потому, что забей мы свой момент, всё могло бы сложиться по-другому.
Как обстоят в клубе дела с долгами после акции, которая прошла в прошлом туре?
И.К. После этой акции у нас была встреча капитана команды с заместителем губернатора Томской области. Нам пообещали, что в отпуск мы уйдём без долгов. И что в течении двух недель нам дадут по зарплате. Так что мы ждём и надеемся, что это правда, и так и будет.
С Ильёй Кухарчуком общался Миша-Пират.
Rusfootball.info
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.