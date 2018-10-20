Полузащитник "Томи": нам пообещали, что в отпуск мы уйдём без долгов

После матча 17 тура первенства ФНЛ «Авангард» - «Томь» свой комментарий дал полузащитник томичей Илья Кухарчук.И.К. Боевая игра получилась. 0:0 я думаю не самый приятный результат для болельщиков. Обе команды хотели выиграть матч. И у нас и у «Авангарда» были моменты. Но так сложилось, что 0:0. Я думаю закономерный результат. Хотя могли в первом тайме забить. И тогда всё могло быть по-другому.И.К. Не хватило нам, наверное, реализации своих моментов.И.К. Для нас однозначно потеря двух очков. Потому, что забей мы свой момент, всё могло бы сложиться по-другому.И.К. После этой акции у нас была встреча капитана команды с заместителем губернатора Томской области. Нам пообещали, что в отпуск мы уйдём без долгов. И что в течении двух недель нам дадут по зарплате. Так что мы ждём и надеемся, что это правда, и так и будет.