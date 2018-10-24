"СКА-Хабаровск" - "Балтика": команды разошлись минимальной ничьей

Хабаровский "СКА" дома сыграл вничью с "Балтикой".Эта ничья позволила хабаровчанам подняться на одну строчку. "СКА-Хабаровск" располагается на 11-м месте с 22 очками. "Балтика" пребывает в зоне вылета на 17-м месте, имея в активе 16 очков.Хомуха, 80. — Шаваев, 77 (с пенальти).Дедечко, 50 ("СКА-Хабаровск").Опарин, 74. — Дядюн, 74.