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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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Унаи Эмери: мы счастливы, потому что видим прогресс
Унаи Эмери: мы счастливы, потому что видим прогресс
"СКА-Хабаровск" - "Балтика": команды разошлись минимальной ничьей
Хабаровский "СКА" дома сыграл вничью с "Балтикой".
Эта ничья позволила хабаровчанам подняться на одну строчку. "СКА-Хабаровск" располагается на 11-м месте с 22 очками. "Балтика" пребывает в зоне вылета на 17-м месте, имея в активе 16 очков.
Первенство ФНЛ
18-й тур
"СКА-Хабаровск" (Хабаровск) — "Балтика" (Калининград) — 1:1 (0:0)
Голы: Хомуха, 80. — Шаваев, 77 (с пенальти).
Нереализованный пенальти: Дедечко, 50 ("СКА-Хабаровск").
Удаления: Опарин, 74. — Дядюн, 74.
Эта ничья позволила хабаровчанам подняться на одну строчку. "СКА-Хабаровск" располагается на 11-м месте с 22 очками. "Балтика" пребывает в зоне вылета на 17-м месте, имея в активе 16 очков.
Первенство ФНЛ
18-й тур
"СКА-Хабаровск" (Хабаровск) — "Балтика" (Калининград) — 1:1 (0:0)
Голы: Хомуха, 80. — Шаваев, 77 (с пенальти).
Нереализованный пенальти: Дедечко, 50 ("СКА-Хабаровск").
Удаления: Опарин, 74. — Дядюн, 74.
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