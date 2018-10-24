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"Тюмень" дома уступила "Ротору"

ФНЛ

18 тур

"Тюмень" – "Ротор" 0:1

Голы: Лобкарёв, 34

"Тюмень": Бучнев, Хайманов, Васиев (Малоян, 76), Коваленко, Столяренко, Рябокобыленко, Леонтьев, Лаук (Глухов, 89), Лешонок, Чудин, Карпов

"Ротор": Лобанцев, Карпов, Васильев, Бугаев, Маляров, Лобкарев (Завезён, 83), Попов, Якуба, Самсонов (Эдиев, 90+2), Муллин (Абдулавов, 85), Мязин (Янушковский, 73)

Предупреждения: Карпов, 41, Абдулавов, 90+1
Теги: Тюмень Ротор
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