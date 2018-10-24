Кирилл Маляров: установка на матч была играть в свой футбол

После игры 18 тура «Тюмень»-«Ротор» свой комментарий к матчу дал полузащитник волгоградской команды Кирилл Маляров.- Хороший первый тайм с нашей стороны. Забили гол качественный гол. Были ещё моменты в первом тайме, что бы забить, но, к сожалению, не реализовали их. Ну а во втором тайме старались играть чуть больше на контратаке. Жаль, что не сумели забить второй мяч.- Установка была играть в свой футбол, что в итоге и получалось. В перерыве понимали, что эту игру отпускать нельзя. Ну и задача была постараться забить ещё гол. Ну и конечно не пропустить.- Да игралось в принципе комфортно, и поле довольно таки неплохое. Холодно наверно, когда только выходишь на поле. А так в игре особо уже не замечал. С Кириллом Маляровым общался Миша-Пират.