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Кирилл Маляров: установка на матч была играть в свой футбол

После игры 18 тура «Тюмень»-«Ротор» свой комментарий к матчу дал полузащитник волгоградской команды Кирилл Маляров.

- Кирилл, твой комментарий к прошедшему матчу.

- Хороший первый тайм с нашей стороны. Забили гол качественный гол. Были ещё моменты в первом тайме, что бы забить, но, к сожалению, не реализовали их. Ну а во втором тайме старались играть чуть больше на контратаке. Жаль, что не сумели забить второй мяч.

- Какая установка была на игру? Что тренер говорил в перерыве матча?

- Установка была играть в свой футбол, что в итоге и получалось. В перерыве понимали, что эту игру отпускать нельзя. Ну и задача была постараться забить ещё гол. Ну и конечно не пропустить.

- На сколько тяжело играть в это время года в футбол в наших северных регионах?

- Да игралось в принципе комфортно, и поле довольно таки неплохое. Холодно наверно, когда только выходишь на поле. А так в игре особо уже не замечал

Rusfootball.info. С Кириллом Маляровым общался Миша-Пират.
Теги: Тюмень Ротор
Вчера, 23:18
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