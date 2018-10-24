Илья Кухарчук: погода в конце осени… Это Россия!

После матча 18 тура первенства ФНЛ «Томь»-«Шинник» который закончился победой хозяев 2:0 свой комментарий дал полузащитник томичей Илья Кухарчук.- Получилась довольно тяжёлая игра. Всё-таки на дворе уже не лето, во время матча шёл снег. Могли ещё в первом тайме решить все вопросы по исходу матча, если бы забили все свои моменты. А так по итогам первого тайма 1:0, «Шинник» после перерыва начал поддавливать нас, но хорошо, что забили второй гол. Стало полегче. Так что мы довольны, что сегодня выиграли и порадовали болельщиков- Если «точка» железная, то почему её не поставить? У нас развивалась атака по правому флангу усилиями Кузьмичёва и Яна Казаева и Яна сбивают в штрафной площади. Так что пенальти был сто процентный.- А что тут сделаешь? Играть в целом комфортно. Главное, это состояние газона. Сегодня отличное поле у нас было. Больше это некомфортно для болельщиков. Нужно теплее одеваться. А погода… Это Россия! Тут ничего не поделаешь.