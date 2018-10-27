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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
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"Ротор" снова в игре. Анонс 19-го тура ФНЛ
В воскресенье состоится заключительный тур первого круга ФНЛ. Rusfootball.info анонсирует все самое интересное из игр первой лиги
Кризис красно-белых
Главный тренер дубля «Спартака» Виктор Булатов сетовал, что на его команду негативно влияют отъезды в молодежную сборную. Прежде всего это касается результатов. Это сказалось на игре в Тамбове. Даже после приезда сборников чувствуется небольшая потеря сыгранности. Отсюда поражение от «Чертаново» и ничья с «Лучом». «Томь» затесалась в эту неудачную серию и может ее продолжить, однако в последнее время сибиряки не слишком успешно гостят, если брать во внимание победы. Но и до поражений дело доходит редко. Потеря очков не исключена – это может сбить команду, так как на хвосте уже вовсю преследует Нижний Новгород.
Южное дерби
«Армавир» в мае вырвал на финише победу в зоне Юг. Тогда «Краснодар-2» был только третьим и не был запланирован, как участник сезона ФНЛ. Смерть «Тосно» привела к тому, что руководство ФНЛ пригласило краснодарский клуб в качестве 20 участника лиги. Талантливая молодежь, вкупе с пополнением из основы, пока покоряет ФНЛ. А вот у победителей южного дивизиона дела идут похуже. «Армавир» провалил начало первенства наравне с «Зенитом», но затем немного выправил положение. Тем не менее все равно вынужден бороться за выживание, а вот краснодарская молодежь имеет шанс закрепить успех в первом круге, набрав очки в гостях с соседями по югу.
Химки против Чертаново
Противостояние Химок и Чертаново легко представить в хулиганских боях, но реалии российский футбол подарил нам минимум два футбольных матча в ФНЛ. В обоих командах доминирует ставка на молодежь. Если у подмосковного коллектива – это, как правило, парни, которые не пробились в клубах Премьер-лиги, то у вторых – это собственные воспитанники. Пока в этом локальном соревновании побеждают вторые с небольшим перевесом. Чертаново пришел себя после серии поражений и уже выиграл два раза подряд. У «Химок» дела идут намного хуже. Победа над «Тюменью» стала исключением, нежели правилом. Остается месяц до конца первой части – и для Игоря Шалимова это может оказаться финишной прямой, если все пойдет плохо и дальше.
Встреча Черышева и Евсеева
Черышев-старший начал самостоятельную тренерскую карьеру задолго до Вадима Евсеева. На его счету провал в «Волге» и «Мордовии». Нижний Новгород стал поворотным моментом в его тренерской карьере: либо возвращение, либо конец тренерским притязаниям. Пока все идет к первому варианту. У Вадима Евсеева все складывалось наоборот: мощное выступление за «Текстильщик» и сохранение прописки для «Амкара» в самый тяжелый период для клуба. Поставить его на замену Передне казалось вполне логичным, но все пока идет к печальному концу. Хабаровчане, обладая одним из самых сильных пулов футболистов, победили под его руководством всего пару раз. Ни о какой Премьер-лиге речь и не идет. Будет чудо, если наставник СКА доработает сезон до конца. Сейчас же «Нижний Новгород» может зацепиться за «Томь» и «Тамбов» и вряд ли упустит этот шанс.
Матч тура
Одной из сильнейших команд осени стал «Ротор». Волгоградцы крайне долго запрягали и в конце концов нашли свою игру. В их активе уже 10 игр без поражений. Обилие ничейных исходов пока не дает им забраться на лидирующие позиции, но времени еще много. «Тамбов» - фаворит сезона на данный момент, но в гостях начал буксовать, поэтому Роберту Евдокимову на данном этапе по силам поставить подножку первой команде лиги.
19-й тур ФНЛ
Виталий Поморцев. Rusfootball.info
Кризис красно-белых
Главный тренер дубля «Спартака» Виктор Булатов сетовал, что на его команду негативно влияют отъезды в молодежную сборную. Прежде всего это касается результатов. Это сказалось на игре в Тамбове. Даже после приезда сборников чувствуется небольшая потеря сыгранности. Отсюда поражение от «Чертаново» и ничья с «Лучом». «Томь» затесалась в эту неудачную серию и может ее продолжить, однако в последнее время сибиряки не слишком успешно гостят, если брать во внимание победы. Но и до поражений дело доходит редко. Потеря очков не исключена – это может сбить команду, так как на хвосте уже вовсю преследует Нижний Новгород.
Южное дерби
«Армавир» в мае вырвал на финише победу в зоне Юг. Тогда «Краснодар-2» был только третьим и не был запланирован, как участник сезона ФНЛ. Смерть «Тосно» привела к тому, что руководство ФНЛ пригласило краснодарский клуб в качестве 20 участника лиги. Талантливая молодежь, вкупе с пополнением из основы, пока покоряет ФНЛ. А вот у победителей южного дивизиона дела идут похуже. «Армавир» провалил начало первенства наравне с «Зенитом», но затем немного выправил положение. Тем не менее все равно вынужден бороться за выживание, а вот краснодарская молодежь имеет шанс закрепить успех в первом круге, набрав очки в гостях с соседями по югу.
Химки против Чертаново
Противостояние Химок и Чертаново легко представить в хулиганских боях, но реалии российский футбол подарил нам минимум два футбольных матча в ФНЛ. В обоих командах доминирует ставка на молодежь. Если у подмосковного коллектива – это, как правило, парни, которые не пробились в клубах Премьер-лиги, то у вторых – это собственные воспитанники. Пока в этом локальном соревновании побеждают вторые с небольшим перевесом. Чертаново пришел себя после серии поражений и уже выиграл два раза подряд. У «Химок» дела идут намного хуже. Победа над «Тюменью» стала исключением, нежели правилом. Остается месяц до конца первой части – и для Игоря Шалимова это может оказаться финишной прямой, если все пойдет плохо и дальше.
Встреча Черышева и Евсеева
Черышев-старший начал самостоятельную тренерскую карьеру задолго до Вадима Евсеева. На его счету провал в «Волге» и «Мордовии». Нижний Новгород стал поворотным моментом в его тренерской карьере: либо возвращение, либо конец тренерским притязаниям. Пока все идет к первому варианту. У Вадима Евсеева все складывалось наоборот: мощное выступление за «Текстильщик» и сохранение прописки для «Амкара» в самый тяжелый период для клуба. Поставить его на замену Передне казалось вполне логичным, но все пока идет к печальному концу. Хабаровчане, обладая одним из самых сильных пулов футболистов, победили под его руководством всего пару раз. Ни о какой Премьер-лиге речь и не идет. Будет чудо, если наставник СКА доработает сезон до конца. Сейчас же «Нижний Новгород» может зацепиться за «Томь» и «Тамбов» и вряд ли упустит этот шанс.
Матч тура
Одной из сильнейших команд осени стал «Ротор». Волгоградцы крайне долго запрягали и в конце концов нашли свою игру. В их активе уже 10 игр без поражений. Обилие ничейных исходов пока не дает им забраться на лидирующие позиции, но времени еще много. «Тамбов» - фаворит сезона на данный момент, но в гостях начал буксовать, поэтому Роберту Евдокимову на данном этапе по силам поставить подножку первой команде лиги.
19-й тур ФНЛ
Виталий Поморцев. Rusfootball.info
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