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"Спартак-2" и "Томь" сыграли вничью

"Спартак-2" и "Томь" сыграли вничью в матче 19-го тура ФНЛ.

ФНЛ

19 тур

"Спартак-2" – "Томь" 1:1

Голы: Кухарчук, 52, Пантелеев, 90+2 (пен.)

"Спартак-2": Терёшкин, Маслов, Мамин, Воропаев, Гапонов, Пантелеев, Тюнин, Рудковский, Бакаев, Прошляков (Тиуб, 59), Руденко

"Томь": Шафинский, Тихий, Лисинков, Зуйков, Клещенко, Ставпец, Кухарчук, Фомин, Казаев (Макурин, 88), Шалаев (Калинский, 46), Кузьмичёв (Кудряшов, 71)

Предупреждения: Бакаев, 43, Тиуб, 86

Удаления: Тихий, 90
Теги: Спартак-2 Томь
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