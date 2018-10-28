Никита Чагров: могли забить "Сибири" больше

После матча 19 тура первенства ФНЛ «Авангард»-«Сибирь» (3:2) свой комментарий к матчу дал голкипер курян Никита Чагров.- Одержали абсолютно заслуженную победу. Хотя игра получилась очень нервной. Забили хороший быстрый гол, могли забивать еще. Потом получили в свои ворота после стандарта и рикошета. Под конец тайма получили хорошую возможность забить гол в раздевалку, но не удалось. Переигрывали соперника и закономерно забили еще два гола во втором тайме. К сожалению, получили ещё один необязательный гол в самой концовке матча, вновь со стандарта.- Быстрый гол - всегда хороший взнос в возможную победу. Большинство команд пытаются задавить соперника уже на первых минутах, когда команда еще не вошла в игру и недостаточно сконцентрирована. Сегодня нам удалось это сделать, однако потом пропустили сделав эту игру довольно нервной для себя.- Игра получилась сложной и нервной, но в основном за счет наших же ошибок, а не за счет какой-то яркой игры соперника. Могли и забить больше, и не пропустить.. С Никитой Чагровым общался Миша-Пират.