"Те же ворота, та же минута, тот же соперник". В ПФЛ футболист забил абсолютно одинаковые голы с разницей в 7 лет

В матче 15-го тура ПФЛ "Волгарь" - "Спартак-Владикавказ" 33-летний игрок астраханской команды Роман Локтионов забил гол, который он уже забивал в 2011 году.Интересно, что это произошло на одной и той же минуте (17-й), одному тому же сопернику и в одни и те же ворота. Одним словом, футболист забил абсолютно такой же гол со штрафного.В сети отмечают, что при штрафном в той же позиции, как и семь лет назад, около мяча находится даже партнер Локтионова.