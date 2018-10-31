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Калининградские власти ведут переговоры о передаче стадиона региону к январю 2019 года

Власти Калининградской области ведут переговоры о получении в собственность региона стадиона к январю 2019 года, сообщил глава региона Антон Алиханов.

6 августа правительство РФ утвердило концепцию использования наследия чемпионата мира по футболу 2018 года. По итогам заседания Совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта и наблюдательного совета оргкомитета "Россия-2018", которое прошло в июле, правительству поручено обеспечить использование стадионов и спортивных объектов, построенных к чемпионату мира, только для физкультурно-спортивных целей.

"Мы сейчас с Минспорта работаем, чтобы чуть раньше его забрать, есть такая возможность сделать это не в мае следующего года, а в январе. Мы подготовили уже бизнес-план, отправили его в министерство, согласовали. Как только забираем стадион себе - начинаем уже работу по бизнес-плану и развивать его", - цитирует Алиханова ТАСС.

Алиханов отметил, что главной задачей после получения объекта в собственность станет работа с командой. "Конечно, очень важно - это команда, хорошо играющая команда. У нас были определенные трудности с точки зрения финансирования, которые отразились там на моральном климате, но мы эти проблемы решаем за счет спонсоров и отчасти за счет нашего регионального бюджета", - пояснил губернатор.
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