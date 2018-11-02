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Футболистам "Томи" выплатили первую часть долгов

Футболистам "Томи", занимающим второе место после первого круга первенства ФНЛ, на прошлой неделе перечислили одну зарплату.

Напомним, что 18 октября замгубернатор Томской области Сергей Ильиных в ходе встречи с капитаном "Томи" Сергеем Зуйковым заверил, что команда получит одну зарплату в течение двух недель, а остальные долги погасят до отпуска.

Матч ТВ
Теги: Томь
Сегодня, 13:43
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