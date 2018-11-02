Футболистам "Томи" выплатили первую часть долгов

Футболистам "Томи", занимающим второе место после первого круга первенства ФНЛ, на прошлой неделе перечислили одну зарплату.Напомним, что 18 октября замгубернатор Томской области Сергей Ильиных в ходе встречи с капитаном "Томи" Сергеем Зуйковым заверил, что команда получит одну зарплату в течение двух недель, а остальные долги погасят до отпуска.