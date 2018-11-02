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"Тамбов" проведет последние игры ФНЛ в манеже

Спортивный директор "Тамбова" Павел Худяков рассказал о подготовке к товарищескому матчу между сборными ФНЛ и итальянской серии B.

"Для нас эта игра – историческое событие. У нас матча подобного статуса никогда не было. Люди видят, что у нас развивается футбол, поэтому ФНЛ и доверила Тамбову проведение игры. К подготовке подходим ответственно. Чтобы поберечь поле, последние в 2018 году календарные встречи в рамках первенства проведем в манеже. Пока не знаю, сколько именно – одну или две. "СКА-Хабаровск" 24 ноября точно примем в манеже. А, возможно, что и "Армавир" 14 числа", - цитирует Худякова "Матч ТВ".
Теги: Тамбов
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