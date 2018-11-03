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Игорь Шалимов: главная цель "Химок" - формирование состава с опорой на своих воспитанников

Главный тренер "Химок" Игорь Шалимов рассказал о главных целях команды.

"Надеюсь, в следующем сезоне мы сможем бороться за возвращение в РПЛ. Сейчас выстраиваем структуру клуба, ставим игру. Очень большое внимание уделяется клубной школе, под которую строится инфраструктура и приглашаются немецкие специалисты.

Основная цель – формирование основы с опорой на своих воспитанников", – сказал Шалимов.

После первого круга текущего сезона "Химки" занимают в ФНЛ 12-е место.

"СЭ"
Теги: Шалимов Химки
Сегодня, 08:28
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#2  СуперШтангист   (Сегодня, 08:51)
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online
Болеет за:
«Терек»
Цитата: XUMKA
Мели Емеля-твоя неделя

Зря вы уволили великого Шалимова, теперь вылетите во вторую лигу.
Регистрация: 7.05.2017 [жалоба]
#1  XUMKA  Рядом с МКАД (Сегодня, 08:39)
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Химки»
Мели Емеля-твоя неделя
Регистрация: 14.09.2010 [жалоба]
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