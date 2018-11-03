Игорь Шалимов: главная цель "Химок" - формирование состава с опорой на своих воспитанников

Главный тренер "Химок" Игорь Шалимов рассказал о главных целях команды."Надеюсь, в следующем сезоне мы сможем бороться за возвращение в РПЛ. Сейчас выстраиваем структуру клуба, ставим игру. Очень большое внимание уделяется клубной школе, под которую строится инфраструктура и приглашаются немецкие специалисты.Основная цель – формирование основы с опорой на своих воспитанников", – сказал Шалимов.После первого круга текущего сезона "Химки" занимают в ФНЛ 12-е место.