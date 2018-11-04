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Шалимов в отставку? Анонс 20-го тура ФНЛ

Первая часть ФНЛ выходит на финишную прямую. 20-й тур начинается аж в 7 утра по московскому времени. Об этом и других событиях игрового дня в анонсе Rusfootball.info











Перестановки в Химках

Только в Химках появились победы, как замелькали первые новости о смене главного тренера. По слухам, это место может занять Андрей Тихонов, недавно покинувший самарские «Крылья». От клуба и главного тренера никакой реакции не последовало. Более того, Игорь Шалимов надеется в следующем сезоне побороться за место в РПЛ. Главное только, чтобы сохранился костяк команды. Но при плохих результатах в дальнейшем отставка – будет нормальным явлением. Последний месяц во многом станет определяющим для наставника. Первая проверка состоится уже в воскресенье. «Томь» будет принимать в суровый холод гостей на стадионе «Труд». Химчане успешно играли на выезде только на старте, сейчас все крайне плохо и перспектив зацепиться за очки на данный момент практически нет. Особенно учитывая статус Томска.

Утренний футбол

Многие привыкли к матчам ФНЛ рано утром из-за хабаровского СКА и «Луча», но в эти выходные будут биты все рекорды. Южные коллективы («Ротор» и «Краснодар-2») будут играть в семь часов по московскому времени. Скорее всего болельщики клубу посмотрят футбол только в записи. Потому что у нас так рано простые смертные жители России только просыпаются для боя Хабиба и Конора. Но самые отчаянные могут попробовать попытать счастья и пробудиться играми ФНЛ вместо кофе. «Луч» в последнее время стал даже забивать больше гола за игру, у «Ротора» огромная серия без поражений, СКА временами даже побеждает, а у «Краснодара-2» всегда интересный футбол. Так что все к этому располагает.

Матч тура

Начинается второй круг. Первый взял «Тамбов» - перспективный проект, который уже пару лет метит в ФНЛ. В первом случае не хватило совсем чуть-чуть до стыковых матчей, второй раз было два поражения от «Амкара». Сейчас все идет к досрочной победе. Стартовать во втором круге предстоит дома с «Балтикой». Калининградцы спустя пять матчей все-таки победили, но игры как не было, так и нет. Для «Тамбова» такой соперник сейчас будет легкой прогулкой. Но имена футболистов гостей по=прежнему приковывают интерес к команде из Калининграда.

Конец «Зениту-2»

Владиславу Радимову так и не удалось реанимировать «Зенит-2» после провального старта. Мотивационные речи сопутствовали победе над «Сибирью» и парочке ничейных результатов с соседями по таблице, но на большее питерцев не хватило. 8 очков и печальные перспективы на продолжение участия в первом дивизионе. В 19-ом туре молодежка «Зенита» прибудет в гости к Чертаново. Московский коллектив – пример того, как нужно выстраивать работу с молодежью. В том числе «Зениту», у которого есть большие ресурсы, в отличие от первых. И этот матч будет отличной возможностью отвесить оплеуху для толстосумов еще разок.

Неудачи красно-белых

Характерной особенностью молодых коллективов является нестабильность. «Чертаново» и «Краснодар-2» впадают временами в игровую яму. «Спартак-2» был исключением из этого ряда до тех, пока не стал близок закат первой части сезона. После игр молодежной команды проблемы продолжаются. Пять игр без побед – такого еще не было. Надежду на хороший финиш оставляет ничья с «Томью», но уже в воскресенье будет трудный выезд в Курск. «Авангард» имеет последний шанс зацепиться за лидеров. Отпускать сейчас будет крайне обидно.

Виталий Поморцев. Rusfootball.info
Сегодня, 01:26
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