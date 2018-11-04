Иван Таранов - о начале матча в 7 утра: обычно в это время встаю на рыбалку

Капитан "Краснодара-2" Иван Таранов поделился впечатлениями от матча 20-го тура первенства ФНЛ со "СКА-Хабаровском" (2:2).— Трудно вспомнить, обычно в это время встаю на рыбалку. Но ощущения, кстати, нормальные. Мы перестроились – прилетели, поспали. Честно говоря, даже не ощущал разницу во времени. Игра получилась боевая, открытая. Результатом довольны: дважды отыгрывались, показали характер. Хотя могли и выиграть. У Онугхи был момент, у меня в конце – прими мяч поудачнее, мог бы пробить получше.