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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
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Иван Таранов - о начале матча в 7 утра: обычно в это время встаю на рыбалку
Капитан "Краснодара-2" Иван Таранов поделился впечатлениями от матча 20-го тура первенства ФНЛ со "СКА-Хабаровском" (2:2).
— Раньше доводилось играть в 7 часов утра по московскому времени?
— Трудно вспомнить, обычно в это время встаю на рыбалку. Но ощущения, кстати, нормальные. Мы перестроились – прилетели, поспали. Честно говоря, даже не ощущал разницу во времени. Игра получилась боевая, открытая. Результатом довольны: дважды отыгрывались, показали характер. Хотя могли и выиграть. У Онугхи был момент, у меня в конце – прими мяч поудачнее, мог бы пробить получше.
"Матч ТВ"
— Раньше доводилось играть в 7 часов утра по московскому времени?
— Трудно вспомнить, обычно в это время встаю на рыбалку. Но ощущения, кстати, нормальные. Мы перестроились – прилетели, поспали. Честно говоря, даже не ощущал разницу во времени. Игра получилась боевая, открытая. Результатом довольны: дважды отыгрывались, показали характер. Хотя могли и выиграть. У Онугхи был момент, у меня в конце – прими мяч поудачнее, мог бы пробить получше.
"Матч ТВ"
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