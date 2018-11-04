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Иван Таранов - о начале матча в 7 утра: обычно в это время встаю на рыбалку

Капитан "Краснодара-2" Иван Таранов поделился впечатлениями от матча 20-го тура первенства ФНЛ со "СКА-Хабаровском" (2:2).

— Раньше доводилось играть в 7 часов утра по московскому времени?

— Трудно вспомнить, обычно в это время встаю на рыбалку. Но ощущения, кстати, нормальные. Мы перестроились – прилетели, поспали. Честно говоря, даже не ощущал разницу во времени. Игра получилась боевая, открытая. Результатом довольны: дважды отыгрывались, показали характер. Хотя могли и выиграть. У Онугхи был момент, у меня в конце – прими мяч поудачнее, мог бы пробить получше.

"Матч ТВ"
Теги: Краснодар-2 Луч
Сегодня, 12:05
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#2  Сержант  КМВ (Сегодня, 13:44)
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  •  (1)
online
Болеет за:
ЦСКА
даже если рыбалка во дворе дома и то в 4-5 вставать надо
Регистрация: 14.11.2012 [жалоба]
#1  kubanoid  krasnodar russia (Сегодня, 12:49)
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Краснодар»
Что то поздновато, на рыбалку то...


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Не учи отца,и баста!!
Регистрация: 25.05.2009 [жалоба]
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