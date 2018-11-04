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"Томь" обыграла "Химки" и вышла на первое место

"Томь" выиграла у "Химок" (2:0) в матче 20-го тура Олимп-ФНЛ.

ФНЛ

20 тур

"Томь" – "Химки" 2:0

Голы: Ставпец, 29, Кухарчук, 39

"Томь": Шафинский, Клещенко, Лисинков, Зуйков, Мануйлов, Шалаев, Калинский (Гвинейский, 90+1), Казаев, Ставпец, Кухарчук (Сасин, 81), Кузьмичев (Тлупов, 64)

"Химки": Хомич, Данилкин, Димидко, Филин, Смирнов (Боженов, 46), Мостовой, Петрусев (Белоус, 73), Нетфуллин, Моргунов (Корян, 46), Рязанцев, Болов (Массуренко, 79)

Предупреждения: Димидко, 86
Теги: Томь Химки
Сегодня, 13:32
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#1  Борис Борисович  Санкт-Петербург (Сегодня, 13:43)
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Амкар-2 на подходе или авторы многочисленных жалостливых писем рвутся в высшую лигу.Спешите видеть!
Регистрация: 11.08.2008 [жалоба]
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