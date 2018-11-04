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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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"Вест Хэм" забил четыре гола "Бернли"
"Томь" обыграла "Химки" и вышла на первое место
"Томь" выиграла у "Химок" (2:0) в матче 20-го тура Олимп-ФНЛ.
ФНЛ
20 тур
"Томь" – "Химки" 2:0
Голы: Ставпец, 29, Кухарчук, 39
"Томь": Шафинский, Клещенко, Лисинков, Зуйков, Мануйлов, Шалаев, Калинский (Гвинейский, 90+1), Казаев, Ставпец, Кухарчук (Сасин, 81), Кузьмичев (Тлупов, 64)
"Химки": Хомич, Данилкин, Димидко, Филин, Смирнов (Боженов, 46), Мостовой, Петрусев (Белоус, 73), Нетфуллин, Моргунов (Корян, 46), Рязанцев, Болов (Массуренко, 79)
Предупреждения: Димидко, 86
ФНЛ
20 тур
"Томь" – "Химки" 2:0
Голы: Ставпец, 29, Кухарчук, 39
"Томь": Шафинский, Клещенко, Лисинков, Зуйков, Мануйлов, Шалаев, Калинский (Гвинейский, 90+1), Казаев, Ставпец, Кухарчук (Сасин, 81), Кузьмичев (Тлупов, 64)
"Химки": Хомич, Данилкин, Димидко, Филин, Смирнов (Боженов, 46), Мостовой, Петрусев (Белоус, 73), Нетфуллин, Моргунов (Корян, 46), Рязанцев, Болов (Массуренко, 79)
Предупреждения: Димидко, 86
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