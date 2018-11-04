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"Тюмень" обыграла "Нижний Новгород"

"Тюмень" выиграла у "Нижнего Новгорода" (2:1) в матче 20-го тура Олимп-ФНЛ.

ФНЛ

20 тур

"Тюмень" – "Нижний Новгород" 2:1

Голы: Васиев, 43, Карпов, 64, Игнатович, 81 (пен.)

"Тюмень": Бучнев, Столяренко, Васиев, Козлов, Теленков, Леонтьев, Лешонок (Рябокобыленко, 13), Чудин, Парняков, Вотинов, Карпов

"Нижний Новгород": Анисимов, Федорив, Хрипков, Морозов, Абрамов, Палиенко, Игнатович, Симанов, Сапета, Аюпов (Фомин, 68), Спэтару (Скворцов, 65)

Предупреждения: Вотинов, 55, Федорив, 64
Теги: Тюмень Нижний Новгород
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