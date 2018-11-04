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Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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"Тюмень" обыграла "Нижний Новгород"
"Тюмень" выиграла у "Нижнего Новгорода" (2:1) в матче 20-го тура Олимп-ФНЛ.
ФНЛ
20 тур
"Тюмень" – "Нижний Новгород" 2:1
Голы: Васиев, 43, Карпов, 64, Игнатович, 81 (пен.)
"Тюмень": Бучнев, Столяренко, Васиев, Козлов, Теленков, Леонтьев, Лешонок (Рябокобыленко, 13), Чудин, Парняков, Вотинов, Карпов
"Нижний Новгород": Анисимов, Федорив, Хрипков, Морозов, Абрамов, Палиенко, Игнатович, Симанов, Сапета, Аюпов (Фомин, 68), Спэтару (Скворцов, 65)
Предупреждения: Вотинов, 55, Федорив, 64
ФНЛ
20 тур
"Тюмень" – "Нижний Новгород" 2:1
Голы: Васиев, 43, Карпов, 64, Игнатович, 81 (пен.)
"Тюмень": Бучнев, Столяренко, Васиев, Козлов, Теленков, Леонтьев, Лешонок (Рябокобыленко, 13), Чудин, Парняков, Вотинов, Карпов
"Нижний Новгород": Анисимов, Федорив, Хрипков, Морозов, Абрамов, Палиенко, Игнатович, Симанов, Сапета, Аюпов (Фомин, 68), Спэтару (Скворцов, 65)
Предупреждения: Вотинов, 55, Федорив, 64
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