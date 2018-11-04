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Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Неоднозначная игра Паредеса, ошибка Уциева и старательный Дзюба: оценки по итогам матча «Зенит» - «Ахмат»
"Шинник" дома выиграл у "Сибири"
"Шинник" обыграл "Сибирь" в матче 20-го тура Олимп-ФНЛ - 2:1.
ФНЛ
20 тур
"Шинник" – "Сибирь" 2:1
Гол: Камилов, 38, Деобальд, 82 - Житнев, 70
"Шинник": Яшин (Гошев, 90+3), Иванов, Самошников, Магадиев, Цховребов, Самойлов, Камилов, Нарылков (Кожемякин, 71), Гелоян, Булия (Деобальд, 74), Самодин
"Сибирь": Цыган, Полюткин, Аравин, Смирнов, Чеботару, Галыш, Беляев (Коржунов, 61), Гладышев, Васильев, Киреенко, Азаров (Житнев, 60)
Предупреждения: Самодин, 17, Смирнов, 28, Камилов, 64
ФНЛ
20 тур
"Шинник" – "Сибирь" 2:1
Гол: Камилов, 38, Деобальд, 82 - Житнев, 70
"Шинник": Яшин (Гошев, 90+3), Иванов, Самошников, Магадиев, Цховребов, Самойлов, Камилов, Нарылков (Кожемякин, 71), Гелоян, Булия (Деобальд, 74), Самодин
"Сибирь": Цыган, Полюткин, Аравин, Смирнов, Чеботару, Галыш, Беляев (Коржунов, 61), Гладышев, Васильев, Киреенко, Азаров (Житнев, 60)
Предупреждения: Самодин, 17, Смирнов, 28, Камилов, 64
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