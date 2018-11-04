Опрос:

Как поступить с Кокориным и Мамаевым? (речь о футболе)
Показать все опросы

Новости партнеров

"Шинник" дома выиграл у "Сибири"

"Шинник" обыграл "Сибирь" в матче 20-го тура Олимп-ФНЛ - 2:1.

ФНЛ

20 тур

"Шинник" – "Сибирь" 2:1

Гол: Камилов, 38, Деобальд, 82 - Житнев, 70

"Шинник": Яшин (Гошев, 90+3), Иванов, Самошников, Магадиев, Цховребов, Самойлов, Камилов, Нарылков (Кожемякин, 71), Гелоян, Булия (Деобальд, 74), Самодин

"Сибирь": Цыган, Полюткин, Аравин, Смирнов, Чеботару, Галыш, Беляев (Коржунов, 61), Гладышев, Васильев, Киреенко, Азаров (Житнев, 60)

Предупреждения: Самодин, 17, Смирнов, 28, Камилов, 64
Теги: Шинник Сибирь
Сегодня, 16:28
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.