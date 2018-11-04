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"Факел" прервал серию из восьми матчей без побед в ФНЛ

ФНЛ

20 тур

"Сочи" – "Факел" 0:2

Голы: Ломакин, 31, Афанасьев, 75
Теги: Факел Сочи
Сегодня, 19:03
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