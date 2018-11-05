Игрок "Томи" Кухарчук: одна зарплата – это неплохо. Лучше, чем ничего

Полузащитник "Томи" Илья Кухарчук прокомментировал победу над "Химками" (2:0)."Со стороны могло показаться, что эта победа досталась нам легко. На самом деле – нет: "Химки" играют в хороший комбинационный футбол. Да, мы решили вопросы до перерыва, но легко не было.Во втором тайме гости, перестроившись на новую схему, даже нас поджали. Кстати, хотел бы выразить слова благодарности работникам клуба, которые подготовили поле. Для таких условий оно было очень хорошее, давало играть.В пятницу нам перевели зарплату за один месяц. Хотелось, конечно, чтобы выплатили все долги. Но одна зарплата – это тоже неплохо, лучше, чем ничего", – сказал Кухарчук.