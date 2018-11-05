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Владислав Радимов: не желаю видеть Терентьева в "Зените-2", Семак, думаю, тоже задумается

Главный тренер "Зенита-2" Владислав Радимов прокомментировал потасовку Дениса Терентьева и Ильи Воробьева в матче с "Чертаново" (0:4).

"Эпизод с удалением Терентьева? Считаю удаление Терентьева абсолютно заслуженным: зачем лезть на пацана и доказывать ему с помощью рук, что ты сильнее и старше? Пусть на ровесника лезет. У меня самого когда-то был подобный инцидент с Риксеном, но нам обоим было уже за 30 лет…

Я бы посмотрел, как Терентьев полез бы на Дзюбу, и как Артем бы его осадил! Надо соображать, что ты делаешь. Если пытаешься найти себе соперника — выбирай равного. Лучше бы он на поле нам помогал в обороне, нежели 18-летнего пацана учил, как себя вести — для этого есть тренер.

Честно говоря, я больше не желаю видеть его в команде. Думаю, Семак тоже задумается об этом инциденте", — сказал Радимов.

В результате потасовки оба игрока сине-бело-голубых получили карточки: Терентьев — красную, а Воробьев — желтую.

ФК "Зенит"
Теги: Зенит-2 Семак Радимов Терентьев
Сегодня, 11:09
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#4  Kolpino2  Санкт-Петербург (Сегодня, 11:49)
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online

Цитата: verhdon27
Отдайте Терентьева

Если есть деньги, то хоть Месси к вам приедет. А так... Вообще, игрок надежды подавал. Рубин, Ахмат, куда-нибудь туда, если нужен. Да ведь еще и кто-то доморощенный определенного возраста на лавке сидеть должен. Спартак, вон, тоже народа молодого позагубил не отпуская.
Регистрация: 12.11.2007 [жалоба]
#3  Makc33   (Сегодня, 11:35)
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online

Цитата: verhdon27
Ребята! Отдайте Терентьева в Ростов, он у нас играл и играл совсем не плохо.

Ты это кому? Чухонцам? Так они ни себе ни людям ,
Регистрация: 26.09.2018 [жалоба]
#2  Visio  Санкт-Петербург (Сегодня, 11:20)
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  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Дам ты как петух на всех кидался
Регистрация: 17.05.2015 [жалоба]
#1  verhdon27  ст. Казанская (Сегодня, 11:20)
  • +2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Ростов»
Ребята! Отдайте Терентьева в Ростов, он у нас играл и играл совсем не плохо.
Регистрация: 16.05.2017 [жалоба]
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