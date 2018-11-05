Владислав Радимов: не желаю видеть Терентьева в "Зените-2", Семак, думаю, тоже задумается

Главный тренер "Зенита-2" Владислав Радимов прокомментировал потасовку Дениса Терентьева и Ильи Воробьева в матче с "Чертаново" (0:4)."Эпизод с удалением Терентьева? Считаю удаление Терентьева абсолютно заслуженным: зачем лезть на пацана и доказывать ему с помощью рук, что ты сильнее и старше? Пусть на ровесника лезет. У меня самого когда-то был подобный инцидент с Риксеном, но нам обоим было уже за 30 лет…Я бы посмотрел, как Терентьев полез бы на Дзюбу, и как Артем бы его осадил! Надо соображать, что ты делаешь. Если пытаешься найти себе соперника — выбирай равного. Лучше бы он на поле нам помогал в обороне, нежели 18-летнего пацана учил, как себя вести — для этого есть тренер.Честно говоря, я больше не желаю видеть его в команде. Думаю, Семак тоже задумается об этом инциденте", — сказал Радимов.В результате потасовки оба игрока сине-бело-голубых получили карточки: Терентьев — красную, а Воробьев — желтую.