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Денис Терентьев извинился за свою стычку с одноклубником в матче за "Зенит-2" в ФНЛ
Защитник "Зенита-2" Денис Терентьев прокомментировал конфликт с одноклубником Ильей Воробьевым во время матча ФНЛ с "Чертаново" (0:4).
"Матч складывался тяжело, неудачно – мы проигрывали 0:4, но боролись до конца. Во втором тайме мы организовали быструю атаку, я забежал за Илью метров на пятьдесят, он сместился в центр, но сделал неудачную передачу в руки вратарю "Чертаново". Затем между нами произошла стычка, мы оба получили по желтой карточке, предупреждение стало для меня вторым, я был удален. Илью вскоре заменили.
В раздевалке он первым подошел ко мне, протянул руку, признал свою неправоту, сказав, что на поле действительно надо дорабатывать. В тот вечер мы больше не разговаривали, но сегодня днем я позвонил Илье и попросил о встрече. Мы пересеклись, я принес ему свои извинения. Я сказал, что был не прав, что не хотел задеть его чувств. Илья вновь подтвердил, что обид и претензий у него нет, конфликт исчерпан", - рассказал Терентьев.
Bobsoccer
"Матч складывался тяжело, неудачно – мы проигрывали 0:4, но боролись до конца. Во втором тайме мы организовали быструю атаку, я забежал за Илью метров на пятьдесят, он сместился в центр, но сделал неудачную передачу в руки вратарю "Чертаново". Затем между нами произошла стычка, мы оба получили по желтой карточке, предупреждение стало для меня вторым, я был удален. Илью вскоре заменили.
В раздевалке он первым подошел ко мне, протянул руку, признал свою неправоту, сказав, что на поле действительно надо дорабатывать. В тот вечер мы больше не разговаривали, но сегодня днем я позвонил Илье и попросил о встрече. Мы пересеклись, я принес ему свои извинения. Я сказал, что был не прав, что не хотел задеть его чувств. Илья вновь подтвердил, что обид и претензий у него нет, конфликт исчерпан", - рассказал Терентьев.
Bobsoccer
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