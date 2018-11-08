Встреча сборных ФНЛ и Серии В отменена

Ежегодный товарищеский матч между сборными командами Футбольной национальной лиги и итальянской Серии В, который должен был состояться 28 ноября в Тамбове, отменен.Итальянская сторона уведомила ФНЛ о невозможности организовать приезд в Россию сборной в связи с "политико-институционными проблемами, которые создали определённые трудности клубам лиги", хотя ранее официально подтвердила своё участие в седьмой по счёту встрече команд.