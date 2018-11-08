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Встреча сборных ФНЛ и Серии В отменена

Ежегодный товарищеский матч между сборными командами Футбольной национальной лиги и итальянской Серии В, который должен был состояться 28 ноября в Тамбове, отменен.

Итальянская сторона уведомила ФНЛ о невозможности организовать приезд в Россию сборной в связи с "политико-институционными проблемами, которые создали определённые трудности клубам лиги", хотя ранее официально подтвердила своё участие в седьмой по счёту встрече команд.

ФНЛ
Сегодня, 11:40
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#2  safonas   (Сегодня, 12:03)
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а как же спорт вне политики?


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мой клуб слишком известен чтобы его называть
Регистрация: 2.12.2015 [жалоба]
#1  Sergeevich   (Сегодня, 11:54)
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Болеет за:
«Зенит»
Можно было бы в Италии сыграть.
Регистрация: 26.09.2015 [жалоба]
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