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Дмитрий Черышев: нужно выгнать того, кто ухаживает за газоном

Главный тренер "Нижнего Новгорода" Дмитрий Черышев прокомментировал поражение от "Луча" в матче 21-го матче первого дивизиона.

- Мы не заслуживали поражения. Допустили единственную ошибку, которая привела к контратаке хозяев, и она у них получилась. Мы знали о том, как работает команда из Владивостока, и заостряли внимание на контратаках и старались предотвратить это на тренировках. В целом мы владели мячом, старались создавать голевые моменты. Но впереди действовали беззубо. Очень мало было ударов по воротам. Сказался, конечно, и тяжелый перелет, но играть нужно все 90 минут. Нам не хватает людей, которые могут зацепиться за мяч впереди. Мы не смогли впереди на протяжении всего матча цепляться за мяч. Сегодня результат должен был быть ничейным. Хозяева соперника старалась выполнять установку тренера.

- Что скажете о качестве поля?

- Того, кто ухаживает за газоном, нужно выгнать. За полем и стадионом необходимо следить. Сегодня поле было тяжелое. Мы играли на влажном газоне. Мяч дробил.

"ФНЛ"
Теги: Черышев ФНЛ
Сегодня, 18:01
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#1  qbbq12q  Пенза (Сегодня, 18:55)
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А может лучше футбол в стране запретить?
Регистрация: 19.06.2018 [жалоба]
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