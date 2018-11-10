Тренер "Луча" - об игре с "Балтикой": этот стадион нужно спасать

Главный тренер "Луча" Рустем Хузин после победы в матче 21-го тура первого дивизиона над "Нижним Новгородом" (1:0) выразил опасения по поводу судейства в гостевой игре следующего, 21-го тура, против "Балтики" (14 ноября)."Хочется сказать немного про судейство. Мы поедем в Калининград. Этот стадион тоже нужно "спасать". Что будет с судейством, я не знаю…", - сказал Хузин."Луч" (28 очков) занимает 12-е место в турнирной таблице, "Балтика" (19) – 17-е.