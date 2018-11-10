Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Популярные новости:
Опрос:
Должен ли Рауль Рианчо остаться тренером "Спартака"?
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
16:10
Артем Дзюба может сыграть с ЦСКА (7)
Артем Дзюба может сыграть с ЦСКА (7)
13:23
Борис Игнатьев: кризис "Спартака" замешан на том, что некоторые болельщики не понимают очевидных вещей (6)
Борис Игнатьев: кризис "Спартака" замешан на том, что некоторые болельщики не понимают очевидных вещей (6)
12:29
Шамиль Газизов: не знаю откуда появилась информация про Юрана - мы даже не рассматривали этот вариант
Шамиль Газизов: не знаю откуда появилась информация про Юрана - мы даже не рассматривали этот вариант
11:35
Зелимхан Бакаев: "Арсенал" был бы сейчас уже в тройке лидеров, если бы мы не растеряли кучу очков на старте (2)
Зелимхан Бакаев: "Арсенал" был бы сейчас уже в тройке лидеров, если бы мы не растеряли кучу очков на старте (2)
09:53
Матиас Краневиттер хочет покинуть "Зенит" этой зимой - он считает, что в команде слишком большая конкуренция (9)
Матиас Краневиттер хочет покинуть "Зенит" этой зимой - он считает, что в команде слишком большая конкуренция (9)
Тренер "Луча" - об игре с "Балтикой": этот стадион нужно спасать
Главный тренер "Луча" Рустем Хузин после победы в матче 21-го тура первого дивизиона над "Нижним Новгородом" (1:0) выразил опасения по поводу судейства в гостевой игре следующего, 21-го тура, против "Балтики" (14 ноября).
"Хочется сказать немного про судейство. Мы поедем в Калининград. Этот стадион тоже нужно "спасать". Что будет с судейством, я не знаю…", - сказал Хузин.
"Луч" (28 очков) занимает 12-е место в турнирной таблице, "Балтика" (19) – 17-е.
"ФНЛ"
"Хочется сказать немного про судейство. Мы поедем в Калининград. Этот стадион тоже нужно "спасать". Что будет с судейством, я не знаю…", - сказал Хузин.
"Луч" (28 очков) занимает 12-е место в турнирной таблице, "Балтика" (19) – 17-е.
"ФНЛ"
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.