Денис Синяев: обидно пропускать на 90-й минуте такие мячи

После матча 21 тура ФНЛ «Ротор» - «Авангард» (1:0) свой комментарий дал игрок гостей Денис Синяев.- Особо много не скажешь по такой игре. Для болельщиков игра получилась интересной. В первом тайме не реализовали свои моменты. Обидно пропускать на 90+ такие мячи.- Да.- За счёт настроя двух команд. Никто не хотел проигрывать, но удача сегодня оказалась на стороне «Ротора».- Ещё достаточно много игр, поэтому мы об этом не думаем. Выходим на поле для того чтоб побеждать. И этими победами радовать своих болельщиков и родных.