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Денис Синяев: обидно пропускать на 90-й минуте такие мячи

После матча 21 тура ФНЛ «Ротор» - «Авангард» (1:0) свой комментарий дал игрок гостей Денис Синяев.

- Денис твой комментарий к прошедшему матчу.

- Особо много не скажешь по такой игре. Для болельщиков игра получилась интересной. В первом тайме не реализовали свои моменты. Обидно пропускать на 90+ такие мячи.

- Гол получился в какой-то степени курьёзным. Согласен?

- Да.

- Игра получилась достаточно боевой и очень богатой на моменты, хотя по вывеске матча нельзя было сказать, что он будет как говориться «от ножа». За счёт чего на твой взгляд он получился таким зрелищным?

- За счёт настроя двух команд. Никто не хотел проигрывать, но удача сегодня оказалась на стороне «Ротора».

- «Авангард» уверенно идёт в тройке лидеров первенства. На сколько на команду давит груз ответственности за результат и возможный выход в РПЛ?

- Ещё достаточно много игр, поэтому мы об этом не думаем. Выходим на поле для того чтоб побеждать. И этими победами радовать своих болельщиков и родных.

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Rusfootball.info
Теги: Ротор Авангард
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