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Москва Локомотив
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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
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Денис Синяев: обидно пропускать на 90-й минуте такие мячи
После матча 21 тура ФНЛ «Ротор» - «Авангард» (1:0) свой комментарий дал игрок гостей Денис Синяев.
- Денис твой комментарий к прошедшему матчу.
- Особо много не скажешь по такой игре. Для болельщиков игра получилась интересной. В первом тайме не реализовали свои моменты. Обидно пропускать на 90+ такие мячи.
- Гол получился в какой-то степени курьёзным. Согласен?
- Да.
- Игра получилась достаточно боевой и очень богатой на моменты, хотя по вывеске матча нельзя было сказать, что он будет как говориться «от ножа». За счёт чего на твой взгляд он получился таким зрелищным?
- За счёт настроя двух команд. Никто не хотел проигрывать, но удача сегодня оказалась на стороне «Ротора».
- «Авангард» уверенно идёт в тройке лидеров первенства. На сколько на команду давит груз ответственности за результат и возможный выход в РПЛ?
- Ещё достаточно много игр, поэтому мы об этом не думаем. Выходим на поле для того чтоб побеждать. И этими победами радовать своих болельщиков и родных.
С Денисом Синяевым общался Миша-Пират
Rusfootball.info
- Денис твой комментарий к прошедшему матчу.
- Особо много не скажешь по такой игре. Для болельщиков игра получилась интересной. В первом тайме не реализовали свои моменты. Обидно пропускать на 90+ такие мячи.
- Гол получился в какой-то степени курьёзным. Согласен?
- Да.
- Игра получилась достаточно боевой и очень богатой на моменты, хотя по вывеске матча нельзя было сказать, что он будет как говориться «от ножа». За счёт чего на твой взгляд он получился таким зрелищным?
- За счёт настроя двух команд. Никто не хотел проигрывать, но удача сегодня оказалась на стороне «Ротора».
- «Авангард» уверенно идёт в тройке лидеров первенства. На сколько на команду давит груз ответственности за результат и возможный выход в РПЛ?
- Ещё достаточно много игр, поэтому мы об этом не думаем. Выходим на поле для того чтоб побеждать. И этими победами радовать своих болельщиков и родных.
С Денисом Синяевым общался Миша-Пират
Rusfootball.info
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