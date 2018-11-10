Опрос:

Должен ли Рауль Рианчо остаться тренером "Спартака"?
Показать все опросы

Новости партнеров

Илья Кухарчук: неудачные матчи мы забываем, и идём дальше

После матча 21 тура первенства ФНЛ «Балтика»-«Томь» (1:0) свой комментарий по игре дал полузащитник томичей Илья Кухарчук.

- Илья твой комментарий к прошедшему матчу

- Наша игра получилась довольно скомканная и не зрелищная. Причины будем выяснять позже, а пока надо сделать выводы и идти дальше.

- Что на твой взгляд прежде всего не удалось в игре с «Балтикой»?

- Реализация моментов сегодня была на низком уровне и не получалось быстро выбегать в контратаку

- На сколько на ребят давит бремя лидерства и понимание того, что вы идёте на твёрдом втором месте с гарантированным выходом в РПЛ. Если сезон так же закончите на втором месте.

- Ничего не давит. Мы играем в своё удовольствие. На нас ничего не давит. Ни тренерский штаб, ни руководство. На втором месте идёт команда. Кайф! Нужно просто играть в футбол и побеждать. Иногда бывает, что матчи складываются не в нашу пользу как этот. Но мы их забываем, и идём дальше.

Rusfootball.info. С Ильёй Кухарчуком общался Миша-Пират.
Теги: Кухарчук
Сегодня, 22:23
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.