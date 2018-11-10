Илья Кухарчук: неудачные матчи мы забываем, и идём дальше

После матча 21 тура первенства ФНЛ «Балтика»-«Томь» (1:0) свой комментарий по игре дал полузащитник томичей Илья Кухарчук.- Наша игра получилась довольно скомканная и не зрелищная. Причины будем выяснять позже, а пока надо сделать выводы и идти дальше.- Реализация моментов сегодня была на низком уровне и не получалось быстро выбегать в контратаку- Ничего не давит. Мы играем в своё удовольствие. На нас ничего не давит. Ни тренерский штаб, ни руководство. На втором месте идёт команда. Кайф! Нужно просто играть в футбол и побеждать. Иногда бывает, что матчи складываются не в нашу пользу как этот. Но мы их забываем, и идём дальше.Rusfootball.info. С Ильёй Кухарчуком общался Миша-Пират.