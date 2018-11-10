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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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Илья Кухарчук: неудачные матчи мы забываем, и идём дальше
После матча 21 тура первенства ФНЛ «Балтика»-«Томь» (1:0) свой комментарий по игре дал полузащитник томичей Илья Кухарчук.
- Илья твой комментарий к прошедшему матчу
- Наша игра получилась довольно скомканная и не зрелищная. Причины будем выяснять позже, а пока надо сделать выводы и идти дальше.
- Что на твой взгляд прежде всего не удалось в игре с «Балтикой»?
- Реализация моментов сегодня была на низком уровне и не получалось быстро выбегать в контратаку
- На сколько на ребят давит бремя лидерства и понимание того, что вы идёте на твёрдом втором месте с гарантированным выходом в РПЛ. Если сезон так же закончите на втором месте.
- Ничего не давит. Мы играем в своё удовольствие. На нас ничего не давит. Ни тренерский штаб, ни руководство. На втором месте идёт команда. Кайф! Нужно просто играть в футбол и побеждать. Иногда бывает, что матчи складываются не в нашу пользу как этот. Но мы их забываем, и идём дальше.
Rusfootball.info. С Ильёй Кухарчуком общался Миша-Пират.
- Илья твой комментарий к прошедшему матчу
- Наша игра получилась довольно скомканная и не зрелищная. Причины будем выяснять позже, а пока надо сделать выводы и идти дальше.
- Что на твой взгляд прежде всего не удалось в игре с «Балтикой»?
- Реализация моментов сегодня была на низком уровне и не получалось быстро выбегать в контратаку
- На сколько на ребят давит бремя лидерства и понимание того, что вы идёте на твёрдом втором месте с гарантированным выходом в РПЛ. Если сезон так же закончите на втором месте.
- Ничего не давит. Мы играем в своё удовольствие. На нас ничего не давит. Ни тренерский штаб, ни руководство. На втором месте идёт команда. Кайф! Нужно просто играть в футбол и побеждать. Иногда бывает, что матчи складываются не в нашу пользу как этот. Но мы их забываем, и идём дальше.
Rusfootball.info. С Ильёй Кухарчуком общался Миша-Пират.
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