Горан Алексич: игроки не выдержали психологически и физически

Главный тренер "Тюмени" Горан Алексич подвел итоги матча 21-го тура первого дивизиона со СКА (1:2).- Нам очень были нужны очки, чтобы выйти из зоны вылета. Мы долго анализировали соперника и решили сегодня играть более компактно, от обороны.Так получилось, что в первом тайме мы забили гол и в тоже время не позволяли СКА создавать моменты возле своих ворот. Во втором тайме хабаровчане произвели замены, выпустив двух высоких нападающих, и создали два опасных момента.В целом же, мы успевали контролировать ситуацию в обороне. В атаке многое не получалось, но мы и так забиваем нечасто, тем более на выезде.В конце игры наши игроки не сумели разобраться по позициям после произведенной замены и пропустили гол. При уже равном счете мы не выдержали психологически и физически. Не было нужной концентрации, чтобы доиграть матч хотя бы вничью. В итоге мы проиграли, хотя нам очень нужны очки.Что поделать, жизнь идет дальше – нам необходимо быстро восстановиться, ведь в среду нас ждет матч в Краснодаре.